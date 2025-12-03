ETV Bharat / state

50% सब्सिडी दे रही सरकार, फिर ऑटो वाले ई-ऑटो खरीदने से क्यों कर रहे इनकार?

दरअसल, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा अब पुराने ऑटो डिस्मेंटल करने पर नया पेट्रोल-डीजल ऑटो लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है. बल्कि उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के आदेश जारी किए जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के आदेश के बाद अब प्रदेश में ऑटो ड्राइवर असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं. वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो की बजाय पेट्रोल-डीजल से चलने वाले ऑटो खरीदने की ही अनुमति जारी की जाए.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए पर्यटकों और स्थानीयों को एचआरटीसी बसों के साथ-साथ टैक्सी की भी सुविधा मिलती है. वहीं, शहरों में घूमने के लिए टूरिस्ट और लोकल लोग ऑटो का भी इस्तेमाल करते हैं. जिसकी वजह से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवरों को रोजगार मिल रहा है. लेकिन इन दिनों सरकार के एक निर्णय से हजारों ऑटो ड्राइवरों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है.

हिमाचल में वर्तमान में करीब 10,000 ऑटो (ETV Bharat)

क्यों कर रहे ऑटो ड्राइवर आदेश का विरोध?

हिमाचल प्रदेश ऑटो चालक यूनियन के महासचिव संजय कपूर का कहना है, 'पहाड़ी इलाकों में अभी तक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित नहीं किए गए हैं. ऐसे में ऑटो को वह कहां पर चार्ज करेंगे? कई ऑटो ड्राइवरों के घर सड़क से दूर हैं और उन्हें सड़क पर ऑटो खड़ा कर अपने घर जाना पड़ता है. उनके लिए भी यह काफी मुसीबत साबित होंगे. वहीं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लोगों के घरों में अर्थिंग भी नहीं की जाती है. बिना अर्थिंग चार्जिंग स्टेशन के यह ऑटो भी चार्ज नहीं होंगे. इसके अलावा कई ऐसी दिक्कत हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों को आने वाले समय में भुगतनी पड़ेगी'.

आदेश से ऑटो ड्राइवरों को परेशानी क्यों?

हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर करीब 10,000 ऑटो सड़कों पर दौड़ रहे हैं. ऐसे में हजारों परिवार ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं. परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार एक ऑटो को सड़क पर चलने की अवधि 15 साल तय की गई है. ऑटो की अवधि पूरी होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा उसे डिस्मेंटल किया जाता है और मालिक को दोबारा से ऑटो खरीदने की अनुमति दी जा रही है. ऐसे में प्रदेश में 1500 के करीब ऑटो ऐसे हैं, जो अपने 15 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं और डिस्मेंटल करने के लिए आवेदन भी किया है. लेकिन प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल के ऑटो खरीदने की अनुमति नहीं दे रही, बल्कि उन्हें अब इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने की अनुमति दे रही है. जिसका प्रदेश में ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं.

ऑटो रिक्शा यूनियन कुल्लू (ETV Bharat)

इलेक्ट्रिक ऑटो की कीमत ज्यादा

ऑटो चालक राजकुमार ने कहा, 'पेट्रोल-डीजल के ऑटो की कीमत बाजार में 2 लाख से अढ़ाई लाख रुपए है. जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो की कीमत 4 लाख से साढे चार लाख रूपए है. ड्राइवर बैंक से कर्ज लेकर ऑटो खरीदते हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटो उन्हें महंगा भी पड़ रहा है. हालांकि सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो पर 50% सब्सिडी देने की बात कह रही है, लेकिन वह सब्सिडी किस माध्यम से मिलेगी, इसके बारे में भी अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है'.

इलेक्ट्रिक टैक्सी या ऑटो खरीदने पर 50% सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में सरकारी विभागों में भी इलेक्ट्रिक वाहन दिए गए हैं. वहीं, युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक टैक्सी या ऑटो की खरीद पर सरकार द्वारा उस पर 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. पहले ऑटो चालक को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा, उसके बाद सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग के पास आवेदन करना होगा.

ऑटो ड्राइवर रवि कुमार का कहना है, 'हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर कई बार बारिश और बर्फबारी के चलते बिजली बाधित हो जाती है. कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर बिजली की सप्लाई चालू होने में एक सप्ताह तक का समय बीत जाता है. ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटो कैसे चार्ज होंगे? सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में बिजली के लोड की भी समस्या रहती है. जिस कारण इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्ज करना भी चालक के लिए मुश्किल साबित होगा. सरकार को चाहिए कि वह ऑटो ड्राइवरों को पेट्रोल डीजल ऑटो खरीदने की ही अनुमति दें'.

कुल्लू में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए

जिला कुल्लू में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 16 जगह चिन्हित किए गए है. इन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है. चार्जिंग स्टेशन बनने से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना आसान होगा. ऑटो यूनियन द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो की अनुमति को रद्द करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है. जिसे प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है:- तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

परिवहन विभाग के आदेश के खिलाफ ऑटो यूनियन ने कुल्लू डीसी को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

ऑटो चालक तुले राम का कहना है, 'सरकार द्वारा टैक्सियों के लिए डीजल-पेट्रोल गाड़ियां खरीदने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सिर्फ प्रदेश में ऑटो ड्राइवरों को ही इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. जब तक प्रदेश में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे और बिजली की व्यवस्था नहीं होगी. तब तक इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना चालक के लिए काफी मुश्किल होगा'.

