हिमाचल में आपदा से निपटने को सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम, कैबिनेट में जाएगा ये मामला
हिमाचल में आपदा के दौरान बचाव-राहत कार्यों के लिए सरकार प्राइवेट हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का कर रही विचार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 7:40 PM IST
शिमला: हिमाचल में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. भारी बारिश और बर्फबारी के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के संवेदनशील छोटे पहाड़ी राज्य में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए अब निजी हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेने की योजना पर विचार किया जा रहा है. यह अहम प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. सरकार का मानना है कि दुर्गम और प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने में यह व्यवस्था बेहद कारगर साबित हो सकता है.
शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई. जिसमें राज्य में आपदा के दौरान निजी हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया. इस विषय को मुख्यमंत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत करने पर चर्चा की गई. वहीं, इस दौरान एसडीआरएफ में खाली पदों को पुलिस बल से भरने पर भी सहमति बनी. इस दौरान आपदा व पुनर्वास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.
मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम
मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में अवगत करवाया गया कि पंचायतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. प्रदेश में 250 इमारतों की पहचान की गई है, जिनका रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जाएगा. चंबा में 60 स्कूलों में रेट्रोफिटिंग करवाई जा रही है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'प्रदेश की जीवनरेखा कहे जाने वाले बड़े संस्थान जैसे आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, दस क्षेत्रीय अस्पताल और तीन जोनल अस्पतालों की मैपिंग की जानी चाहिए.
इस दौरान अवगत करवाया गया कि सचिव पशुपालन रितेश चौहान की अध्यक्षता में 18 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय बीमा समिति अधिसूचित की गई है. यह समिति व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति के लिए बीमा विकल्पों की तलाश करेगी. राज्य स्तरीय बीमा समिति की पहली बैठक 12 जनवरी को आयोजित हुई है'.
राज्य स्तरीय बीमा समिति का मुख्य उद्देश्य आपदा के दौरान वित्तीय बैकअप उपलब्ध करवाना और खर्च को कम करना है. प्रदेश के लोगों को बीमा के बेहतर विकल्प प्रदान करने के साथ-साथ नुकसान की स्थिति में अधिक से अधिक वित्तीय सहायता के लिए सार्थक प्रयास करना है.
वहीं, बैठक के दौरान सामने आया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने जा रहा है. आपदा हेल्पलाइन नंबर 1070 और 1077 का व्यापक प्रचार करने का निर्णय लिया गया. आपदा हेल्पलाइन को 112 के साथ एकीकृत भी कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायत चुनावों से पहले होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, नये लोगों की होगी एंट्री: CM सुक्खू