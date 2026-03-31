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शिमला में रोड यूजर्स एक्ट तोड़ना पड़ेगा भारी, सील्ड व रिस्ट्रिक्टिड रोड पर बिना परमिट गाड़ी आई तो 10 हजार जुर्माना

हिमाचल सरकार ने सदन में दि शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्विनियंस)अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया.

शिमला में रोड यूजर्स एक्ट तोड़ना पड़ेगा भारी
शिमला में रोड यूजर्स एक्ट तोड़ना पड़ेगा भारी (Himachal Assembly FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 9:37 PM IST

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शिमला: हिल्स क्वीन शिमला में सील्ड व रिस्ट्रिक्टिड रोड पर बिना परमिट वाहन लाना बहुत महंगा पड़ेगा. राजधानी में शिमला रोड यूजर्स एक्ट की उल्लंघना करने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना होगा. हिमाचल सरकार ने इस संदर्भ में एक्ट में संशोधन का बिल हिमाचल विधानसभा में लाया है.

मंगलवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में इस बिल को पेश किया. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया. अंग्रेजी में ये दि शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्विनियंस)अमेंडमेंट बिल, 2026 के नाम से होगा.

इस विधेयक में शिमला के सील्ड व रिस्ट्रक्टिड रोड पर बिना परमिट के वाहन लाने पर जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है. यही नहीं, वाहन के पास के लिए आवेदन करने की प्रोसेसिंग फीस भी 100 रुपए से सीधा 500 रुपए करने का प्रस्ताव है.

उल्लेखनीय है कि राजधानी शिमला की सड़कों पर (सील्ड व रिस्ट्रक्टिड) वाहन लाने के लिए परमिट हासिल करना होता है. इसके लिए तय प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जाता है. परमिट हासिल करने के लिए अभी आवेदन फीस सौ रुपए है. एक्ट में संशोधन के बाद इसे पांच सौ रुपए किया जाएगा. यही नहीं, यदि कोई बिना वैध परमिट के ऐसी सड़कों पर वाहन ले आएगा तो उसे भारी-भरकम रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी होगी. ये जुर्माना दस हजार रुपए किया जाएगा.

इसके अलावा प्रतिबंधित मार्गों पर परमिट के बिना गाड़ी लाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना भरना होगा. इसके बंधित सड़कों पर सालाना परमिट फीस 2500 से बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया गया है. इसके अलावा सील्ड रोड पर रोजाना परमिट शुल्क को 200 रूपए से बढ़ाकर 1000 रूपए करने का प्रावधान है. पास की शर्त का उल्लंघन करने पर 2000 रूपए जुर्माना या 10 दिन की जेल की सजा का प्रावधान किया है. अन्य नियम तोड़ने पर 3000 रूपए जुर्माना या 15 दिन की जेल होगी. मौके पर चालान कंपाउंडिंग की सुविधा भी रहेगी, जिसमें उल्लंघनकर्ता कुल जुर्माने का आधा जुर्माना देकर मामले को मौके पर निपटा सकेगा.

विधेयक में सरकार ने कहा है कि पिछले दो दशक से इस संदर्भ में जुर्माने और फीस की रकम बहुत कम थी. इससे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. ऐसे में शिमला के मॉल रोड जैसे पैदल सैर का आनंद लेने वाले इलाकों में भी वाहनों की संख्या बढ़ गई थी. सरकार का मानना है कि सख्त नियम और ज्यादा जुर्माना लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा और शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी. अभी शिमला में माल रोड की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के तौर पर रही है कि जहां कोई वाहन नहीं चलता है. एक्ट में संशोधन के बाद शिमला के सील्ड व रिस्ट्रिक्टिड मार्गों पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: एंट्री टैक्स पर सुक्खू सरकार का यू टर्न! हिमाचल में इन वाहनों के एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय वापस

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