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शिमला में रोड यूजर्स एक्ट तोड़ना पड़ेगा भारी, सील्ड व रिस्ट्रिक्टिड रोड पर बिना परमिट गाड़ी आई तो 10 हजार जुर्माना

शिमला में रोड यूजर्स एक्ट तोड़ना पड़ेगा भारी ( Himachal Assembly FILE )

शिमला: हिल्स क्वीन शिमला में सील्ड व रिस्ट्रिक्टिड रोड पर बिना परमिट वाहन लाना बहुत महंगा पड़ेगा. राजधानी में शिमला रोड यूजर्स एक्ट की उल्लंघना करने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना होगा. हिमाचल सरकार ने इस संदर्भ में एक्ट में संशोधन का बिल हिमाचल विधानसभा में लाया है. मंगलवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में इस बिल को पेश किया. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया. अंग्रेजी में ये दि शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्विनियंस)अमेंडमेंट बिल, 2026 के नाम से होगा. इस विधेयक में शिमला के सील्ड व रिस्ट्रक्टिड रोड पर बिना परमिट के वाहन लाने पर जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है. यही नहीं, वाहन के पास के लिए आवेदन करने की प्रोसेसिंग फीस भी 100 रुपए से सीधा 500 रुपए करने का प्रस्ताव है. उल्लेखनीय है कि राजधानी शिमला की सड़कों पर (सील्ड व रिस्ट्रक्टिड) वाहन लाने के लिए परमिट हासिल करना होता है. इसके लिए तय प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जाता है. परमिट हासिल करने के लिए अभी आवेदन फीस सौ रुपए है. एक्ट में संशोधन के बाद इसे पांच सौ रुपए किया जाएगा. यही नहीं, यदि कोई बिना वैध परमिट के ऐसी सड़कों पर वाहन ले आएगा तो उसे भारी-भरकम रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी होगी. ये जुर्माना दस हजार रुपए किया जाएगा.