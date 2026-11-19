हिमाचल में कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन के लिए अनुभव होगा आधार, एक्ट खारिज होने के बाद सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन
सुक्खू सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ा बिल हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में रखा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग से जुड़ी बड़ी खबर है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए बड़ा कदम उठाया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर नया बिल रखा है. इसमें पहले से प्रमोट हुए कर्मी अपने पद पर बने रहेंगे और उनसे कनिष्ठ कर्मचारी प्रमोट हो सकते हैं. बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं.
इस बिल का मकसद राज्य में सरकारी कर्मियों की प्रमोशन व सीनियोरिटी से जुड़े विवादों को सुलझाना है. सुक्खू सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव एवं विनियमन) विधेयक-2026 पेश किया है. उम्मीद है कि इस बिल को सेशन के आखिरी दिन यानी शनिवार को पारित किया जाएगा.
क्या कहता है नया बिल?
विधानसभा में पेश बिल के अनुसार प्रमोशन के लिए सिर्फ फीडर कैटेगरी में सेवा की अवधि ही नहीं, बल्कि संबंधित पोस्ट के लिए निर्धारित अनुभव को आधार बनाया जाएगा. बड़ी बात ये है कि बिल में इस प्रावधान को 12 दिसंबर, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिवली) से लागू करने का प्रावधान किया गया है. इस बिल के अनुसार विभिन्न विभागों में आरएंडपी यानी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के तहत फीडर कैटेगरी में सेवा की अवधि को प्रमोशन के लिए जरूरी अनुभव के रूप में माना जाएगा.
बिल ये कहता है कि सरकार को अलग-अलग पदों, सेवाओं और कैडर में प्रमोशन के लिए आवश्यक अनुभव की अवधि निर्धारित करने का अधिकार होगा. इसके लिए पद की जिम्मेदारियों, नेचर ऑफ वर्क यानी कार्यों की प्रकृति, तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के साथ संबंधित पद के लिए जरूरी अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा.
इस बिल का सबसे अहम प्रावधान 12 दिसंबर, 2003 के बाद हुई डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) बैठकों की समीक्षा से जुड़ा है. संबंधित विभागों को पुरानी डीपीसी के एक्शन की जांच करनी होगी. यदि सीनियोरिटी में संशोधन अथवा अर्हक (क्वालिफाइंग) अनुभव के नए निर्धारण से किसी कर्मचारी की प्रमोशन की पात्रता, विचार क्षेत्र या प्रमोशन के परिणाम पर असर पड़ता है, तो उसके लिए समीक्षा डीपीसी गठित की जाएगी. समीक्षा समिति संबंधित समय पर लागू आरएंडपी रूल्स, शैक्षणिक योग्यता, सेवा रिकॉर्ड और संशोधित सीनियोरिटी के आधार पर कर्मचारियों के मामलों पर पुन: विचार करेगी.
विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी जूनियर कर्मचारी ने प्रमोशन के लिए निर्धारित अर्हक अनुभव स्वतंत्र रूप से पूरा कर लिया है, तो केवल इस आधार पर उसे प्रमोशन के विचार से बाहर नहीं किया जाएगा कि उसका सीनियर कर्मचारी निर्धारित अनुभव पूरा नहीं कर पाया है. ये जूनियर कर्मचारी के लिए राहत है. हालांकि विचार क्षेत्र में अधिक अर्हक अनुभव वाले कर्मचारी को कम अनुभव वाले कर्मचारी से ऊपर रखा जाएगा.
आरक्षण नीति के तहत प्रमोट कर्मचारी के मामले में अगले उच्च पद पर अनुभव की गणना उसके प्रवेश ग्रेड के सभी सीनियर कर्मचारियों के उस पद पर प्रमोट होने के बाद ही होगी. विधेयक में सरकार को जरूरी अनुभव में छूट देने, नियम बनाने और आवश्यकतानुसार अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं.
पहले से प्रमोट कर्मचारियों के लिए भी इंतजाम
सरकार ने पहले से प्रमोट कर्मचारियों को भी अंतरिम राहत देने का प्रावधान किया है. सदन के पटल पर रखे गए विधेयक के अनुसार 12 दिसंबर, 2003 के बाद डीपीसी के आधार पर प्रमोट कर्मचारी समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी के आदेश जारी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे. सिर्फ सीनियोरिटी लिस्ट में बदलाव या समीक्षा डीपीसी लंबित होने के आधार पर किसी कर्मचारी को रिवर्ट नहीं किया जाएगा. यही नहीं, इसके अलावा न ही उसकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल बदलाव होगा. हालांकि पहले से प्रमोट हुए कर्मियों के लिए ये संरक्षण अस्थायी होगा.
नोशनल प्रमोशन के लिए प्रावधान
बिल ये कहता है कि समीक्षा डीपीसी में यदि किसी कर्मचारी को संबंधित समय पर उपलब्ध खाली पद के खिलाफ (अगेंस्ट) प्रमोशन के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रमोशन का प्रावधान रखा गया है. हालांकि जिस अवधि में कर्मचारी ने वास्तव में प्रमोशन वाली पोस्ट पर काम नहीं किया होगा, उस अवधि की प्रमोशन केवल काल्पनिक (नोशनल) मानी जाएगी. वहीं, पहले से प्रमोट किसी कर्मचारी को समीक्षा में अपात्र पाए जाने पर उसके खिलाफ आदेश जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर मिलेगा.
इस बिल की अनुसूची में विभिन्न विभागों की 28 श्रेणियों (कैटेगरीज) के पद शामिल किए गए हैं. इनमें सीनियर अस्सिटेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, सीनियर लॉ ऑफिसर, लाइब्रेरियन, ड्राफ्ट्समैन, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, पंप ऑपरेटर, फोरमैन, असिस्टेंट केमिस्ट, स्कूल प्रधानाचार्य, लेक्चरर, हैडमास्टर, डीपीईएस, टीजीटी और शास्त्री एवं एलटी यानी भाषा अध्यापक जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय प्रशासन और एचपी स्कूल शिक्षा विभागों के पद भी इस दायरे में रखे गए हैं. विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बिल सदन के पटल पर रखा है. संभावना है कि इसे शनिवार को पारित किया जाएगा. इससे पहले ये बिल मंगलवार को सदन में पेश करना प्रस्तावित था, लेकिन सदन में चर्चाओं के कारण ये गुरुवार को पेश किया गया.
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