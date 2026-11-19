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हिमाचल में कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन के लिए अनुभव होगा आधार, एक्ट खारिज होने के बाद सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन

सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग से जुड़ी बड़ी खबर है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए बड़ा कदम उठाया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर नया बिल रखा है. इसमें पहले से प्रमोट हुए कर्मी अपने पद पर बने रहेंगे और उनसे कनिष्ठ कर्मचारी प्रमोट हो सकते हैं. बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं.

इस बिल का मकसद राज्य में सरकारी कर्मियों की प्रमोशन व सीनियोरिटी से जुड़े विवादों को सुलझाना है. सुक्खू सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव एवं विनियमन) विधेयक-2026 पेश किया है. उम्मीद है कि इस बिल को सेशन के आखिरी दिन यानी शनिवार को पारित किया जाएगा.

क्या कहता है नया बिल? विधानसभा में पेश बिल के अनुसार प्रमोशन के लिए सिर्फ फीडर कैटेगरी में सेवा की अवधि ही नहीं, बल्कि संबंधित पोस्ट के लिए निर्धारित अनुभव को आधार बनाया जाएगा. बड़ी बात ये है कि बिल में इस प्रावधान को 12 दिसंबर, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिवली) से लागू करने का प्रावधान किया गया है. इस बिल के अनुसार विभिन्न विभागों में आरएंडपी यानी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के तहत फीडर कैटेगरी में सेवा की अवधि को प्रमोशन के लिए जरूरी अनुभव के रूप में माना जाएगा. बिल ये कहता है कि सरकार को अलग-अलग पदों, सेवाओं और कैडर में प्रमोशन के लिए आवश्यक अनुभव की अवधि निर्धारित करने का अधिकार होगा. इसके लिए पद की जिम्मेदारियों, नेचर ऑफ वर्क यानी कार्यों की प्रकृति, तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के साथ संबंधित पद के लिए जरूरी अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा. सरकार ने सदन के पटल पर नया कर्मचारी प्रमोशन बिल रखा (Bill) इस बिल का सबसे अहम प्रावधान 12 दिसंबर, 2003 के बाद हुई डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) बैठकों की समीक्षा से जुड़ा है. संबंधित विभागों को पुरानी डीपीसी के एक्शन की जांच करनी होगी. यदि सीनियोरिटी में संशोधन अथवा अर्हक (क्वालिफाइंग) अनुभव के नए निर्धारण से किसी कर्मचारी की प्रमोशन की पात्रता, विचार क्षेत्र या प्रमोशन के परिणाम पर असर पड़ता है, तो उसके लिए समीक्षा डीपीसी गठित की जाएगी. समीक्षा समिति संबंधित समय पर लागू आरएंडपी रूल्स, शैक्षणिक योग्यता, सेवा रिकॉर्ड और संशोधित सीनियोरिटी के आधार पर कर्मचारियों के मामलों पर पुन: विचार करेगी. सरकार ने सदन के पटल पर नया कर्मचारी प्रमोशन बिल रखा (Bill) विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी जूनियर कर्मचारी ने प्रमोशन के लिए निर्धारित अर्हक अनुभव स्वतंत्र रूप से पूरा कर लिया है, तो केवल इस आधार पर उसे प्रमोशन के विचार से बाहर नहीं किया जाएगा कि उसका सीनियर कर्मचारी निर्धारित अनुभव पूरा नहीं कर पाया है. ये जूनियर कर्मचारी के लिए राहत है. हालांकि विचार क्षेत्र में अधिक अर्हक अनुभव वाले कर्मचारी को कम अनुभव वाले कर्मचारी से ऊपर रखा जाएगा.