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पेट्रोल-डीजल पर सेस, जेब पर बढ़ा बोझ, सड़कों पर लोगों ने सरकार से पूछा, क्यों बढ़ाया बोझ?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-ए के तहत अधिसूचना जारी कर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘ऑर्फन एंड विडो सेस’ यानी अनाथ एवं विधवा सेस लगाने का फैसला किया है. अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर नई दरें लागू हो गई हैं.

सरकार के इस फैसले का मकसद भले ही सामाजिक कल्याण से जुड़ा हो, लेकिन पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी आम उपभोक्ता के मासिक बजट को प्रभावित करती है. खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में, जहां निजी वाहनों के साथ-साथ माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन की लागत भी ईंधन की कीमतों से सीधे जुड़ी है, वहां इसका असर व्यापक हो सकता है. यही वजह है कि सरकार की अधिसूचना सामने आने के बाद लोगों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

ईटीवी भारत ने शिमला के विकासनगर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचकर आम लोगों से सरकार के इस फैसले पर उनकी राय जानी. लोगों ने पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त सेस लगाए जाने को गलत बताते हुए सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई का बोझ झेल रहे आम आदमी पर ईंधन के जरिए अतिरिक्त आर्थिक भार डालना उचित नहीं है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, इससे परिवहन खर्च बढ़ने के साथ रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

लोगों ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण के लिए सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए, जिनसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. उनका कहना है कि अनाथ और विधवा वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का वे समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने के फैसले पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए.

डीजल और पेट्रोल की नई कीमत

हिमाचल प्रदेश में नई कीमतें लागू होने के बाद पेट्रोल के साथ-साथ डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं. शिमला में हाई स्पीड पेट्रोल अब 112.49 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 111.78 रुपये थी. इसी तरह सामान्य पेट्रोल की कीमत भी 102.56 रुपये से बढ़कर 103.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यानी सामान्य पेट्रोल भी 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल का नया रेट 98.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं, सामान्य डीजल की कीमत 94.52 रुपये से बढ़कर 95.21 रुपये प्रति लीटर हो गई है, इसमें 69 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है.