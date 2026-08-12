पेट्रोल-डीजल पर सेस, जेब पर बढ़ा बोझ, सड़कों पर लोगों ने सरकार से पूछा, क्यों बढ़ाया बोझ?
सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस लगाया है. तेल की कीमतें बढ़ने से जनता परेशान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 3:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-ए के तहत अधिसूचना जारी कर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘ऑर्फन एंड विडो सेस’ यानी अनाथ एवं विधवा सेस लगाने का फैसला किया है. अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर नई दरें लागू हो गई हैं.
सरकार के इस फैसले का मकसद भले ही सामाजिक कल्याण से जुड़ा हो, लेकिन पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी आम उपभोक्ता के मासिक बजट को प्रभावित करती है. खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में, जहां निजी वाहनों के साथ-साथ माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन की लागत भी ईंधन की कीमतों से सीधे जुड़ी है, वहां इसका असर व्यापक हो सकता है. यही वजह है कि सरकार की अधिसूचना सामने आने के बाद लोगों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
ईटीवी भारत ने शिमला के विकासनगर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचकर आम लोगों से सरकार के इस फैसले पर उनकी राय जानी. लोगों ने पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त सेस लगाए जाने को गलत बताते हुए सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई का बोझ झेल रहे आम आदमी पर ईंधन के जरिए अतिरिक्त आर्थिक भार डालना उचित नहीं है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, इससे परिवहन खर्च बढ़ने के साथ रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है.
लोगों ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण के लिए सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए, जिनसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. उनका कहना है कि अनाथ और विधवा वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का वे समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने के फैसले पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए.
डीजल और पेट्रोल की नई कीमत
हिमाचल प्रदेश में नई कीमतें लागू होने के बाद पेट्रोल के साथ-साथ डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं. शिमला में हाई स्पीड पेट्रोल अब 112.49 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 111.78 रुपये थी. इसी तरह सामान्य पेट्रोल की कीमत भी 102.56 रुपये से बढ़कर 103.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यानी सामान्य पेट्रोल भी 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल का नया रेट 98.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं, सामान्य डीजल की कीमत 94.52 रुपये से बढ़कर 95.21 रुपये प्रति लीटर हो गई है, इसमें 69 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है.
'लोगों का भगवान ही मालिक'
मेंबर ऑफ रोड सेफ्टी जीएम वानी का कहना है, "हिमाचल सरकार ने 60 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जो बहुत गलत है. तेल महंगा होने से गरीब और बेरोजगारों पर इसका बहुत अधिक असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि हर वर्ग पर असर पड़ेगा किसान मोटर और मशीन चलाते, जो अधिकतर डीजल से चलती हैं. इसी तरह से टैक्सी भी डीजल डलता. अगर महंगाई ऐसे ही लगातार बढ़ती रही तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा".
उन्होंने कहा कि पहले ही पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है. सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए. खेतों और सड़कों में काम करने वाले गरीब लोगों को फर्क पड़ता है. उनके बारे में कोई नहीं सोचता. आम लोग जो जिंदा है, पहले उनके बारे में तो सोचो. सरकार कर्मचारियों से सब कुछ टैक्स ले रही है. आम जनता से भी टैक्स लिया जाता है. वहीं, बिजली पानी के रेट बढ़ गए हैं. हर दिन रेट बढ़ रहे हैं, जो देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है. आम आदमी के लिए सोचना पड़ेगा. भगवान ही उनका मालिक है. सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोचती है.
हर दिन कुछ न कुछ महंगा हो रहा है
स्थानीय रविंद्र कुमार का कहना है कि पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इससे दूसरी चीज भी महंगी हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले हम 2000 का पेट्रोल डालते थे, लेकिन अब 1000 का डालना पड़ता है. उन्होंने कहा हर दिन कुछ न कुछ महंगा हो रहा है, इसका आम लोगों पर फर्क पड़ेगा. इसलिए सरकार को भी देखना चाहिए कि डीजल और पेट्रोल के रेट कम करें.
पेट्रोल पंपकर्मी विकास राणा का कहना है, "आज डीजल के रेट 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. नॉर्मल और पावर पेट्रोल पर 71 पैसे बढ़े हैं. यह कीमती आज सुबह 6:00 बजे से लागू हो गई हैं. उन्होंने कहा कि पहले नॉर्मल पेट्रोल 102.56 प्रति लीटर था. जो आप 103.27 रुपए लीटर हो गया है. इसी तरह से डीजल की कीमत पहले 94.52 रुपए थी, अब यह कीमत 95.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है".
विकास राणा ने कहा कि हाई स्पीड डीजल तो शिमला में कहीं नहीं है. नॉर्मल डीजल 95.21 रुपए लीटर हो गया है, जिसमें 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह से नॉर्मल पेट्रोल पहले 102.56 रुपये था, जो अब 103.27 रुपए प्रति लीटर हो गया है. इसमें 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि पहले लोग टंकी फुल करते थे, लेकिन जब से रेट बढ़ रहे हैं. लोग अपनी सुविधा के मुताबिक 500 से लेकर एक हजार रुपए का तेल भरवा रहे हैं. उन्होंने कहा की टंकी फुल करने वाले कस्टमर कम हो गए हैं.
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