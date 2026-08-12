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हिमाचल में जैसे ही सुक्खू सरकार लगाती है सेस, देश भर में मच जाती है हलचल, जानिए पेट्रोल-डीजल से लेकर कौन-कौन से टैक्स?

हिमाचल सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर आर्फेन एंड विडो सेस लगाया है. जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:24 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 7:53 PM IST

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शिमला: मंगलवार की रात ठीक जिस समय हिमाचल में लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, राज्य सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होती है. नोटिफिकेशन के अनुसार हिमाचल सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर आर्फेन एंड विडो यानी अनाथ बच्चों व विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए सेस लगाया. इसका प्रावधान पहले ही विधानसभा में बिल पास करके किया जा चुका था. इधर, जैसे ही हिमाचल सरकार की ये नोटिफिकेशन आई, विपक्ष ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से लेकर पार्टी मुखिया राजीव बिंदल व प्रवक्ताओं ने सुक्खू सरकार को कोसने वाले बयान जारी किए. राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने इसका विरोध किया. पार्टी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने तो कटु शब्दों में हिमाचल सरकार की आलोचना की. शिवम त्यागी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा-हिमाचल सरकार ने कुछ दिन पहले टॉयलेट टैक्स लगाया था, अब विधवा व अनाथ सेस लगा दिया. आगे उन्होंने मृत्यु टैक्स लगाने की बात तंज में कही.

हिमाचल प्रदेश में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें
हिमाचल प्रदेश में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें (ETV Bharat)

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सेस को जस्टीफाई किया है. सीएम सुक्खू बुधवार को बिलासपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल व डीजल हिमाचल से महंगा है. ऐसे में सरकार ने विधवा व अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए फंड जुटाने को लेकर ये सेस लगाया है. अभी भी हिमाचल में उत्तराखंड आदि से पेट्रो पदार्थ सस्ते हैं. खैर, यहां देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल, शराब, बिजली आदि पर कितने प्रकार के सेस हैं. यही नहीं, कुछ समय पूर्व विवादों में आए टॉयलेट टैक्स को लेकर भी चर्चा करेंगे.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लाया था बिल

सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसी साल मार्च में बजट सेशन के दौरान ईंधन पर सेस लाने से जुड़ा बिल पास किया था. हिमाचल सरकार ने पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर सेस लगाने का बिल सदन में लाया था. प्रस्ताव था कि इस सेस यानी उपकर से मिलने वाले पैसे को अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा. पेट्रोल व डीजल के फर्स्ट प्वाइंट ऑफ सेल यानी पेट्रोल पंपों पर 'अनाथ और विधवा उपकर' लगाने का फैसला लिया गया. उस समय ये कहा गया था कि ये सेस अधिकतम पांच रुपए प्रति लीटर होगा और यह सेस डीलर को चुकाना होगा. सरकार का दावा था कि उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ने दिया जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्वाइंट ऑफ सेल पर लगना था.

सुक्खू सरकार ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया था. कहा गया था कि लगाए जाने वाले सेस से मिलने वाली पूरी राशि 'अनाथ एवं विधवा वेल्फेयर फंड' में जमा की जाएगी. जिस समय राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया था तो ये जिक्र किया गया था कि हिमाचल में पहले से अनाथों और विधवाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी फंड की कमी महसूस की जा रही है. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेस लगाने का बिल लाया गया. अब बिल पास होने के बाद आबकारी व कराधान विभाग ने सेस से जुड़ी अधिसूचना जारी की है. बिल में कहा गया था कि ये सेस एक पैसे से लेकर अधिकतम पांच रुपए होगा. अब सेस 60 पैसे प्रति लीटर लगाया गया है.

वाहन में पेट्रोल भरता पेट्रोल पंपकर्मी
वाहन में पेट्रोल भरता पेट्रोल पंपकर्मी (ETV Bharat)

हिमाचल में कितनी तरह के सेस

राज्य सरकार ने विधानसभा में पिछले साल जानकारी दी थी कि हिमाचल में दस प्रकार के सेस लागू हैं और उनसे तीन साल में सरकार को 762 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है. अब इसमें भांग की खेती पर दो तरह के सेस व ईंधन पर दो प्रकार के सेस लागू हुए हैं. इस तरह कुल मिलाकर चौदह किस्म के सेस हो गए हैं. ईंधन पर विधवा व अनाथ बच्चों के हित पर सेस की अधिसूचना हुई है. हालांकि सेस एक है, लेकिन इसके लाभार्थी दो वर्ग हैं. ऐसे में इसे एक भी कहा जा सकता है और दो भी. वहीं, भांग पर पर्यावरण व मिल्क सेस लागू किया जा रहा है.

हिमाचल में शराब की बोतलों पर कई तरह के सेस लागू हैं. शराब की प्रति बोतल पर मिल्क सेस व काऊ सेस लागू है. इसका मकसद पशुपालकों व गौ अभ्यारण्यों को आर्थिक मदद करना है. हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने 2023-24 के पहले बजट में शराब की प्रति बोतल पर दस रुपए मिल्क सेस लगाया था. उससे पहले भाजपा सरकार के समय भी गौ सेस लगाया गया था, वो अभी भी जारी है. दरअसल, हिमाचल के लिए कमाई का साधन आबकारी विभाग प्रमुख रूप से है. ऐसे में इसी विभाग के तहत सेस लगते हैं.

शिमला में पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतें
शिमला में पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतें (ETV Bharat)

शराब की प्रति बोतल पर छह किस्म के सेस लागू हैं. कुल सेस इस प्रकार हैं. पंचायती राज संस्था सेस. ये सबसे पुराना सेस है और वर्ष 1999 से जारी है. पंचायतें अपने स्तर पर इस सेस की दर तय करती है. इस सेस से अब तक 152 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए जा चुके हैं. ये जानकारी विधानसभा में पिछले साल दी गई थी. इसके अलावा राज्य में काऊ सेस, कोविड सेस, शारीरिक शिक्षा व खेल सेस, हेल्थ प्रमोशन सेस, रोड सेफ्टी सेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस, मोटर वाहन सेस, ऑनलाइन बुकिंग सेस लागू हैं. ये सेस, आबकारी विभाग, परिवहन, पर्यटन आदि संबंधित विभागों से है. अभी हिमाचल सरकार ने भांग की औषधीय व उद्योगों के उपयोग के लिए खेती को मंजूरी दी है. उसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वालों को तीन फीसदी सेस देना होगा. इसमें दो फीसदी मिल्क सेस व एक फीसदी पर्यावरण सेस होगा.

शिमला का पेट्रोल पंप
शिमला का पेट्रोल पंप (ETV Bharat)

कमाई को लगाए सेस, हाईकोर्ट पहुंच गई कंपनियां

हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच सरकार कोई न कोई जरिया ऐसा निकालना चाहती है, जिससे राजस्व जुटाया जा सके. इसके लिए सेस एक आसान तरीका है. सबसे बड़ी कमाई के रूप में हिमाचल में सुक्खू सरकार ने वॉटर सेस लगाने का कदम उठाया. हालांकि, बाद में मसला कानूनी अड़चनों वाला बन गया और ये मुहिम सिरे नहीं चढ़ी. ये सही है कि हिमाचल में वॉटर सेस लागू हो गया था और हाइड्रो पावर कंपनियों से इसकी वसूली होना शुरू हो गई थी, लेकिन अदालतों ने इसे नहीं माना और सरकार को वसूला गया सेस वापस करने के आदेश भी हुए. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. राज्य सरकार का आकलन था कि वाटर सेस के जरिए वो सालाना दो हजार करोड़ रुपए तक का राजस्व जुटा सकती है.

सरकार ने वर्ष 2023 में वाटर सेस लगाया था. कुल 172 हाइड्रो पावर कंपनियां इसके दायरे में आ रही थी. सरकार का मानना था कि प्रदेश की नदियों में बह रहे पानी पर यहां की जनता का हक है और पावर कंपनियों को इस पानी को यूज करने के लिए सेस देना चाहिए. बाद में सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया और पावर कंपनियों पर लैंड रेवेन्यू लागू किया. पावर कंपनियों को प्रोजेक्ट के औसत मूल्य का दो फीसदी लैंड रेवेन्यू चुकाने की अधिसूचना हिमाचल सरकार ने जारी की. ये मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है.

विवाद के बाद वापस लिया था टॉयलेट टैक्स

दो साल पहले की बात है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट किया. उसमें लिखा कि मोदी सरकार देश में स्वच्छता अभियान चला रही है और हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लगाया जा रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया में भारी हलचल हुई. तरह-तरह के मीम्स बनने लगे. फजीहत से बचने के लिए सुक्खू सरकार ने नोटिफिकेशन वापस ली. दरअसल, राज्य सरकार शहरी इलाकों में कुछ शर्तों के साथ टॉयलेट सीट पर 25 रुपए प्रति सीट प्रति माह शुल्क लगाना चाह रही थी. जलशक्ति विभाग ने 21 सितंबर 2024 को अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार शहरी इलाकों में जहां कोई प्रतिष्ठान विभाग की सीवरेज लाइन का प्रयोग करता है, उसे 25 रुपए प्रति सीट प्रति माह शुल्क देना होगा. इसमें स्पष्ट था कि जो प्रतिष्ठान अपना वाटर सोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज सिस्टम सरकारी प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें इस शुल्क का भुगतान करना होगा. खैर, ये अधिसूचना वापस हुई और इस तरह विवाद का अंत हुआ.

किसने क्या कहा?
हालिया ईंधन सेस को जस्टीफाई करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में पेट्रो पदार्थों सस्ते हैं. ऐसे में सरकार ने विचार किया कि सेस लगाकर उस राशि को वंचित वर्ग के कल्याण के लिए लगाया जाए. सेस के बाद भी हिमाचल में पेट्रो पदार्थ अपेक्षाकृत सस्ते हैं".

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सेस लगाने को गलत करार दिया है. यह सेस लगने से पेट्रो पदार्थ महंगे होंगे, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा. उन्होंने सुक्खू सरकार को शुल्क की सरकार बताया. साथ ही कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्टोन क्रशर्स संचालकों पर अतिरिक्त बिजली शुल्क को वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया है. अनुराग ठाकुर ने भी उक्त सेस लगाने का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि ये आम जनता की जेब पर बोझ है.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

वहीं, पेट्रोल-डीजल पर सेस को लेकर विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे सवालों पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है. पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "भाजपा नेताओं को राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाने से पहले यह बताना चाहिए कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से इतनी अधिक क्यों हैं? केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने में नाकाम रही है और इसका सीधा असर आम जनता के साथ-साथ राज्यों के विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है."

पेट्रोल-डीजल पर सेस को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का रिएक्शन (ETV Bharat)

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Last Updated : August 12, 2026 at 7:53 PM IST

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