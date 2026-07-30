हिमाचल में शिक्षकों के सम्मान का बदला पूरा सिस्टम, अब सिर्फ वरिष्ठता नहीं, काम बोलेगा, इतने शिक्षकों को मिलेगा पुरस्कार
योजना के तहत दिए जाने वाले छह विशेष पुरस्कारों का चयन राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 8:27 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 8:35 AM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य के शिक्षकों को सम्मानित करने की पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 'हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना-2026' लागू कर दी है. नई नीति के तहत अब राज्य शिक्षक पुरस्कार केवल सेवा अवधि या वरिष्ठता के आधार पर नहीं, कक्षा में किए गए उत्कृष्ट कार्य, विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में दिए गए योगदान के आधार पर दिए जाएंगे. राज्यपाल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही 19 जुलाई, 2024 को लागू की गई हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना-2024 स्वतः समाप्त हो गई है. नई योजना राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी.
ये होंगे प्रमुख आधार
नई व्यवस्था से शिक्षकों के बीच बेहतर प्रदर्शन की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नया प्रोत्साहन मिलेगा. पहली बार चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धति, डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग, स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं क्लस्टर प्रणाली के सफल संचालन, पुस्तकालय और रीडिंग रूम के विकास, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा में नवाचार जैसे पहलुओं को प्रमुख आधार बनाया गया है. इससे स्पष्ट संकेत है कि अब पुरस्कार केवल लंबे अनुभव का नहीं, उत्कृष्ट कार्य और परिणाम देने वाले शिक्षकों का होगा. नई योजना के तहत प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) में कार्यरत शिक्षक, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र होंगे.
हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना-2026
- इस साल 31 शिक्षकों को मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार.
- 25 नियमित राज्य शिक्षक पुरस्कार शामिल.
- 16 पुरस्कार सामान्य क्षेत्र और 9 पुरस्कार जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों के लिए.
- सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ डीआईईटी के शिक्षक, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र.
31 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित
इस वर्ष कुल 31 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा. इनमें 25 नियमित राज्य शिक्षक पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें 16 पुरस्कार सामान्य क्षेत्रों और 9 पुरस्कार जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा 6 विशेष पुरस्कार उन शिक्षकों को दिए जाएंगे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण नवाचार किए हों, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई हो अथवा शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो.
'नई योजना से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी'
पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह, पदक, प्रशस्ति-पत्र, प्रमाण-पत्र, हिमाचली टोपी अथवा स्कार्फ, शॉल, पुस्तक सहित अन्य सम्मान सामग्री प्रदान की जाएगी. शिक्षा विभाग का कहना है कि, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित करना, शिक्षा व्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार लाना और समाज में शिक्षक पेशे की प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत बनाना है. योजना के तहत दिए जाने वाले छह विशेष पुरस्कारों का चयन राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा. विभाग का दावा है कि नई योजना से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्ता आधारित बनेगी, जिससे वास्तविक रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने का उद्देश्य पूरा होगा.
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