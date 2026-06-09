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सुक्खू सरकार की ये परियोजना बनेगी गेम चेंजर! आपदा तैयारी और पुनर्वास तंत्र होगा मजबूत

हिमाचल प्रदेश में हर साल बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की परियोजना.

Sukhu Govt HP-READY project
हिमाचल में एचपी-रेडी परियोजना शुरू (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:53 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 11:31 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर साल प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते कई गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं. ऐसे में जन सुरक्षा एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए हिमाचल सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना (efficient and resilient infrastructure) के निर्माण की दिशा में काम कर रही है. इसी के तहत हिमाचल सरकार ने 2,688 करोड़ रुपये की "हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी" (HP-READY) परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रदेशभर में आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है.

2030 तक लागू रहेगी परियोजना

हिमाचल सरकार की ये परियोजना जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू रहेगी. HP-READY परियोजना में आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा न्यूनीकरण और पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है. प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमाचल प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है.

"हिमाचल प्रदेश पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है. पिछले तीन सालों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने हमें राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. जन सुरक्षा, आजीविका और विकास संबंधी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एचपी-रेडी एक विस्तृत कार्य योजना है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

3 साल में प्राकृतिक आपदाएं

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन सालों में प्रदेश में 66 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं, 234 लैंडस्लाइड और 121 फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन आपदाओं से बड़ी संख्या में लोग काल का ग्रास बने हैं. सार्वजनिक अवसंरचना और निजी संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. इसके अलावा आपदा के कारण सामान्य जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

HP-READY के तहत होंगे ये कार्य

एचपी-रेडी परियोजना के तहत आपदा प्रभावित सार्वजनिक अधोसंरचना जैसे परिवहन नेटवर्क, पेयजल योजनाएं, स्वच्छता प्रणालियां और विद्युत अवसंरचना इत्यादि को पुनर्स्थापित और सुदृढ़ किया जाएगा. परियोजना का उद्देश्य आजीविका और रोजगार के अवसरों को सृजित करना और आपदा जोखिम वित्तपोषण और इंश्योरेंस के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करना है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत संस्थागत क्षमता निर्माण और मजबूत वित्तीय तंत्र को विकसित करने पर भी बल दिया जाएगा. परियोजना के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, आपदा-रोधी अवसंरचना के निर्माण एवं प्रोत्साहन, वैज्ञानिक भू-उपयोग योजना अपनाने और तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और विभिन्न विभागों के समन्वय के जरिए सामुदायिक तैयारी को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा.

"एचपी-रेडी परियोजना इंगित कर रही है कि प्रतिरोधी कार्य योजना से सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. इस पहल के तहत संवेदनशील जिलों और समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी और जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित रह सके." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

वहीं, हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के तहत सरकार पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेगी, ताकि जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी की संस्कृति विकसित की जा सके. ये पहल न सिर्फ इन कार्यों में सामुदायिक भागीदारी करेगी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद करेगी. परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी. वहीं, नियमित निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जाएगी.

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Last Updated : June 9, 2026 at 11:31 AM IST

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