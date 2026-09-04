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करुणामूलक आधार पर सुख की सरकार ने 1620 को दी नौकरी, जानिए किस विभाग में कितने केस लंबित, कितने नामंजूर

करुणामूलक आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले आवेदकों की सालाना आय को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया गया है.

हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरियों का मामला हमेशा से चर्चा में रहा है. विभिन्न सरकारों के समय करुणामूलक या अनुकंपा आधार पर नौकरियों के केस निपटाए जाते हैं. वर्तमान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 1620 आवेदकों को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान की गई है. हिमाचल विधानसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उक्त आधार पर अन्य पात्र आवेदकों को नौकरियां देने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही हैं.

करुणामूलक आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले आवेदकों की सालाना आय को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया गया है. राज्य सरकार का कहना है कि करुणामूलक आधार पर केवल उन्हीं आश्रितों को नौकरी का प्रावधान है, जो कमाने वाले सदस्य के देहावसान के बाद अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुरूप आय सीमा का नियम है. सरकार ने बताया कि आय सीमा अधिक होने के कारण कुछ आवेदनों को निरस्त भी किया गया है.

किस विभाग में कितने आवेदन लंबित

सरकार के आंकड़ों के अनुसार कृषि विभाग में वर्ष 2023 से अब तक क्लास थ्री व क्लास फोर वर्ग में करुणामूलक नौकरी के लिए 43 आवेदन मिले हैं. उनमें से 17 मामले लंबित हैं और बीस मामले नामंजूर किए गए हैं. नामंजूर किए गए मामलों का कारण सीमा से अधिक आय होना है. पशुपालन विभाग में प्राप्त आवेदनों की संख्या 52 रही है. यहां क्लास थ्री व क्लास फोर की नौकरियों के लंबित मामले अस्सी हैं. आयुष विभाग में लंबित मामलों की संख्या 34 है और यहां कुल आठ मामलों को निरस्त किया गया है. निरस्त करने के कारणों में आय सीमा, शैक्षणिक योग्यता में कमी आदि रहा है.

सहकारिता विभाग में केवल दो मामले लंबित हैं और यहां अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या छह है. स्कूल शिक्षा बोर्ड में लंबित मामलों की संख्या 55 है और यहां नामंजूर मामलों की संख्या 81 दर्ज की गई है. अस्वीकृत आवेदनों का कारण आय सीमा की अधिकता रही है. हायर एजूकेशन डिपार्टमेंट में 246 आवेदन लंबित हैं. साथ ही यहां 85 आवेदन नामंजूर किए गए. इसी तरह वन विभाग में 147 आवेदन लंबित हैं और यहां 23 आवेदन अस्वीकृत हुए हैं. पुलिस विभाग में लंबित आवेदनों की संख्या 265 है और यहां 148 मामले नामंजूर किए गए.

स्वास्थ्य विभाग में करुणामूलक नौकरियों के लंबित आवेदनों की संख्या 116 व नामंजूर मामलों का आंकड़ा 45 है. जलशक्ति विभाग में अनुकंपा आधार पर नौकरियों के लंबित आवेदनों की संख्या 418 है. ये सबसे अधिक आंकड़ों में से एक है. यहां कुल नामंजूर आवेदन 21 दर्ज किए गए हैं. लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा आधार पर नौकरियों के लिए 864 आवेदन आए. ये आवेदन क्लास थ्री व क्लास फोर नौकरियों के लिए हैं. इनमें से 491 लंबित हैं और 226 नामंजूर कर दिए गए हैं. राजस्व विभाग में लंबित आवेदनों की संख्या 205 है और यहां 46 एप्लीकेशनों को अस्वीकृत किया गया है. इसी तरह बोर्ड व निगमों में भी अनुकंपा आधार पर नौकरी के आवेदन लंबित हैं.

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