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करुणामूलक आधार पर सुख की सरकार ने 1620 को दी नौकरी, जानिए किस विभाग में कितने केस लंबित, कितने नामंजूर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरियों का मामला हमेशा से चर्चा में रहा है. विभिन्न सरकारों के समय करुणामूलक या अनुकंपा आधार पर नौकरियों के केस निपटाए जाते हैं. वर्तमान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 1620 आवेदकों को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान की गई है. हिमाचल विधानसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उक्त आधार पर अन्य पात्र आवेदकों को नौकरियां देने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही हैं.

करुणामूलक आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले आवेदकों की सालाना आय को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया गया है. राज्य सरकार का कहना है कि करुणामूलक आधार पर केवल उन्हीं आश्रितों को नौकरी का प्रावधान है, जो कमाने वाले सदस्य के देहावसान के बाद अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुरूप आय सीमा का नियम है. सरकार ने बताया कि आय सीमा अधिक होने के कारण कुछ आवेदनों को निरस्त भी किया गया है.

किस विभाग में कितने आवेदन लंबित

सरकार के आंकड़ों के अनुसार कृषि विभाग में वर्ष 2023 से अब तक क्लास थ्री व क्लास फोर वर्ग में करुणामूलक नौकरी के लिए 43 आवेदन मिले हैं. उनमें से 17 मामले लंबित हैं और बीस मामले नामंजूर किए गए हैं. नामंजूर किए गए मामलों का कारण सीमा से अधिक आय होना है. पशुपालन विभाग में प्राप्त आवेदनों की संख्या 52 रही है. यहां क्लास थ्री व क्लास फोर की नौकरियों के लंबित मामले अस्सी हैं. आयुष विभाग में लंबित मामलों की संख्या 34 है और यहां कुल आठ मामलों को निरस्त किया गया है. निरस्त करने के कारणों में आय सीमा, शैक्षणिक योग्यता में कमी आदि रहा है.