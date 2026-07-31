हिमाचल में उद्योगों को बड़ी राहत, अब एक बार मिलेगा NOC, 25 साल तक नहीं लगाना होगा प्रदूषण बोर्ड का चक्कर
हिमाचल प्रदेश में 12,500 उद्योगों को मिलेगा लाभ, 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत हिमाचल बना देश का पहला राज्य, अफसरों की जवाबदेही होगी तय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने और उन्हें संचालित करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है. प्रदेश सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बार-बार सहमति (कंसेंट) और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब राज्य के हजारों उद्योगों को केवल एक बार सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार पांच वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होगी.
इस फैसले से उद्योगपतियों का समय और खर्च बचने के साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर और अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि 'स्पीड ऑफ डूईंग बिजनेस' के इस मॉडल से हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन गया है और इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार तथा औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी.
हजारों उद्योगों को सीधा लाभ
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों के लिए सहमति प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया है. प्रदेश में पंजीकृत करीब 12,500 उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. पहले उद्योगों को समय-समय पर एनओसी और सहमति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब 'वन टाइम' सहमति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी वैधता पांच से 25 वर्ष तक रहेगी".
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से 'स्पीड ऑफ डूईंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लीविंग' को भी मजबूती मिलेगी. अब उद्यमियों को छोटी-छोटी औपचारिकताओं के लिए बार-बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. बोर्ड ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक शक्तियां सौंप दी हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा.
अधिकारी की जवाबदेही भी तय
सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले छोटी तकनीकी या प्रक्रियागत कमियों के कारण कई बार उद्योगों की बिजली तक काट दी जाती थी, जिससे उत्पादन और कार्य क्षमता प्रभावित होती थी. नई व्यवस्था से ऐसी समस्याओं में कमी आएगी और उद्योगों को बिना अनावश्यक बाधा के संचालन में सुविधा मिलेगी. प्रदेश सरकार ने उद्योगों को उनकी क्षमता और प्रदूषण की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया है. हर श्रेणी के लिए सहमति प्रमाण पत्र जारी करने की समय-सीमा भी तय कर दी गई है. यदि निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक उद्यमियों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने के लिए नीतियों और नियमों का लगातार सरलीकरण कर रही है. क्षेत्रीय अधिकारियों को वित्तीय और नियामक अधिकार देकर निर्णय प्रक्रिया को भी तेज किया गया है.
देश का पहला राज्य बना हिमाचल
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 'वन टाइम' सहमति प्रमाण पत्र लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है. इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार होगा. इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑनलाइन प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिससे करीब 70 प्रतिशत लिपिकीय कार्य कम हो जाएगा और कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा. सरकार का लक्ष्य उद्योगों को अफसरशाही की बाधाओं से मुक्त कर पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है.
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