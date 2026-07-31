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हिमाचल में उद्योगों को बड़ी राहत, अब एक बार मिलेगा NOC, 25 साल तक नहीं लगाना होगा प्रदूषण बोर्ड का चक्कर

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने और उन्हें संचालित करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है. प्रदेश सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बार-बार सहमति (कंसेंट) और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब राज्य के हजारों उद्योगों को केवल एक बार सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार पांच वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होगी. इस फैसले से उद्योगपतियों का समय और खर्च बचने के साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर और अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि 'स्पीड ऑफ डूईंग बिजनेस' के इस मॉडल से हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन गया है और इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार तथा औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी. हजारों उद्योगों को सीधा लाभ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों के लिए सहमति प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया है. प्रदेश में पंजीकृत करीब 12,500 उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. पहले उद्योगों को समय-समय पर एनओसी और सहमति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब 'वन टाइम' सहमति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी वैधता पांच से 25 वर्ष तक रहेगी". उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से 'स्पीड ऑफ डूईंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लीविंग' को भी मजबूती मिलेगी. अब उद्यमियों को छोटी-छोटी औपचारिकताओं के लिए बार-बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. बोर्ड ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक शक्तियां सौंप दी हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा.