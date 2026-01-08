ETV Bharat / state

पूर्व सीएम जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही सुक्खू सरकार, 4000 करोड़ के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर बनाया अहम ग्रुप

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat FILE )

शिमला: पूर्व सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी में इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं. पूर्व सीएम के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को अब मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे बढ़ा रहे हैं. इसी कड़ी में सुक्खू सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने मंडी के नागचला में बनाए जाने वाले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है. ये मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप डीसी मंडी की अगुवाई में काम करेगा. यानी ग्रुप के चेयरपर्सन डीसी मंडी होंगे. इसके अलावा अन्य विशेषज्ञों को समूह में शामिल किया गया है. इस बारे में पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. ये ग्रुप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट कमेटी की रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा. उल्लेखनीय है कि सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट कमेटी ने भूमि अधिग्रहण व इसके सामाजिक प्रभावों को लेकर आकलन रिपोर्ट तैयार की है. इसी रिपोर्ट का मूल्यांकन अब मल्टी डिसिप्लीनरी एक्सपर्ट ग्रुप करेगा. इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए ग्रुप का गठन (Himachal Tourism and Civil Aviation Department Notification)