अब बदलेगी मछुआरों की किस्मत! नाव से लेकर जाल खरीदने तक, सरकार देगी इतनी सब्सिडी
सरकार की फिशिंग बोट सब्सिडी योजना और सब्सिडाइज्ड फिशिंग गियर योजना के तहत इन लोगों को मिलेगा फायदा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 6:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जलाशयों और नदियों में मछली पकड़कर परिवार का गुजर-बसर करने वाले मछुआरों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब मछली पकड़ने के लिए महंगी नाव और जाल खरीदना उनकी कमाई में बड़ी बाधा नहीं बनेगा. प्रदेश सरकार ने मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसी सब्सिडी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें नाव खरीदने पर 70 प्रतिशत, जबकि कास्ट नेट और गिल नेट पर 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाएगी. यानी जिस नाव को खरीदने के लिए मछुआरे को पूरी रकम जुटानी पड़ती थी, उसकी लागत का बड़ा हिस्सा अब सरकार देगी. इसी तरह महंगे मछली पकड़ने के जाल भी बेहद कम कीमत पर मछुआरों को उपलब्ध करवाए जाएंगे.
मछुआरों की आमदनी में होगा इजाफा
प्रदेश सरकार का फोकस अब मत्स्य क्षेत्र को केवल पारंपरिक आजीविका तक सीमित रखने के बजाय इसे रोजगार और आय का मजबूत साधन बनाने पर है. राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में मौजूद बड़े जलाशयों और नदी क्षेत्रों में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं. ऐसे में मछुआरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है.
"हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. राज्य सरकार मत्स्य पालन को आजीविका और रोजगार के स्थायी साधन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इन योजनाओं के जरिए मछुआरों को सीधे वित्तीय सहायता मिलेगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
50 हजार की नाव पर सरकार देगी इतनी सब्सिडी
हिमाचल सरकार की फिशिंग बोट सब्सिडी योजना के तहत पात्र जलाशय मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने के लिए 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी. योजना में हर नाव की लागत 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है. इसमें से 35 हजार रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, जबकि सिर्फ 15 हजार रुपए लाभार्थी को अपनी ओर से खर्च करने होंगे. इस योजना का उद्देश्य गोबिंद सागर, पोंग डैम, चमेरा, रणजीत सागर और कोल डैम जैसे प्रमुख जलाशयों में मछली पकड़ने वाली नावों के बेड़े को आधुनिक बनाना है. इससे मछुआरों को सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने में मदद मिलेगी और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. सरकार को उम्मीद है कि आधुनिक नावों की उपलब्धता से मछुआरों के लिए आय के अवसर भी बढ़ेंगे.
नाव की सब्सिडी के लिए ये शर्त जरूरी
फिशिंग बोट सब्सिडी योजना का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा. सब्सिडी की पात्रता के लिए कुछ शर्तें जरूरी है.
- आवेदक का किसी पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है.
- संबंधित मछुआरे ने वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 50 दिन मछली पकड़ने का काम किया होना चाहिए.
सब्सिडाइज्ड फिशिंग गियर योजना
प्रदेश सरकार ने मछुआरों के लिए सब्सिडाइज्ड फिशिंग गियर योजना भी शुरू की है. इसके तहत कास्ट नेट और गिल नेट पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. नदी क्षेत्र के मछुआरों को 3 हजार रुपए की कीमत वाला कास्ट नेट महज 300 रुपए में मिलेगा. इसकी बाकी 2,700 रुपए की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी, यानी मछुआरे को जाल की कुल कीमत का केवल 10 प्रतिशत ही अपनी जेब से देना होगा.
5 हजार का गिल नेट सिर्फ इतने रुपए में
इसी तरह जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए 5 हजार रुपए की कीमत वाला गिल नेट सिर्फ 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा. इसमें 4500 रुपए की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी. इससे जलाशय क्षेत्र के मछुआरों को महंगे मछली पकड़ने के उपकरण खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी.
फिशिंग गियर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें
- लाभार्थी के पास मत्स्य विभाग की ओर से जारी 3 सालों से वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना जरूरी है.
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक और सक्रिय मछुआरों तक ही पहुंचे.
7 हजार सक्रिय मछुआरों को मिलेगा सीधा लाभ
हिमाचल सरकार की इस योजना के तहत बड़ी संख्या में मछुआरों को सीधे लाभ देने की तैयारी है. नदी क्षेत्र के 4 हजार सक्रिय मछुआरों को कास्ट नेट, जबकि जलाशय क्षेत्र के 3 हजार सक्रिय मछुआरों को गिल नेट पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी. दोनों योजनाओं की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी. ऐसे में कुल 7 हजार सक्रिय मछुआरों को इन सब्सिडी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा.
‘ब्लू इकोनॉमी’ को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में ‘ब्लू इकोनॉमी’ को बढ़ावा देने और ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करने के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है. इन योजनाओं से मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ प्रदेश में मछली उत्पादन, मूल्य संवर्धन और आय सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा.