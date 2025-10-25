ETV Bharat / state

MC शिमला में व्यवस्था परिवर्तन, सुक्खू सरकार ने 5 साल किया मेयर-डिप्टी मेयर का कार्यकाल, BJP ने उठाए सवाल

शिमला: ब्रिटिश शासन के दौर के नगर निगम शिमला में सुखविंदर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया है. शनिवार को कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पंचायत चुनाव के बाद अब मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव से भी भाग रहे हैं.

शनिवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आरक्षण रोस्टर में संशोधन कर शिमला मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया. गौरतलब है कि पहले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार, मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल ढाई साल का होता था. इसके बाद इस पर अनुसूचित जाति की महिला को अगले ढाई साल के लिए मेयर बनाया जाता था. लेकिन आज व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने इसे बदल दिया. ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस की सरकार द्वारा शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल करके सरकार मेयर के चुनाव से भाग रही है. मुख्यमंत्री को अपनी नाकामी और जनता का मूड पता है. इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे. कांग्रेस यह चुनाव हार जाएगी. इसलिए पहले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव टाले गए. इसके बाद पंचायत के चुनाव टाले गए. अब सरकार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टालकर मैदान से भाग रही है. सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए प्रेस वक्तव्य में इस फैसले का जिक्र ही नहीं है. इससे ही नियत में खोट झलकती है".

जयराम ठाकुर ने कहा पूरे दिन व्यवस्था परिवर्तन का ढोल पीटने वाली सरकार पंचायत चुनाव से लेकर मेयर चुनाव तक से किनारा कर रही है. क्योंकि वह जानती है कि पिछले तीन साल में उसने प्रदेश को 30 साल पीछे ले जाने का काम किया है. कल फिर से व्यवस्था परिवर्तन की मित्र मंडली और प्रचार तंत्र इस फैसले को बेशर्मी से जस्टिफाई करते नजर आएंगे.