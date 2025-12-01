ETV Bharat / state

हिमाचल में कितने बेरोजगार युवा? सरकार के पास नहीं सूचना, विधायक के सवाल पर दिया जवाब, जुटा रहे जानकारी

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र ( Himachal Assembly )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर अकसर विभिन्न मंचों पर चर्चा होती रहती है. संसाधनों की कमी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेक्टर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है. राज्य में कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज करवाया है, इस बारे में फिलहाल सरकार के पास सूचना नहीं है. इसके अलावा सरकार के पास उन युवाओं के बारे में भी सूचना नहीं है, जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है. यानी नॉन रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा भी फिलहाल मौजूद नहीं है. दरअसल, विधानसभा के विंटर सेशन में करसोग से भाजपा विधायक दीपराज ने बेरोजगार युवाओं के बारे में जानकारी चाही थी. सवाल अतारांकित था और जवाब में उद्योग मंत्री की तरफ से छह शब्द दर्ज किए गए-सूचना एकत्रित की जा रही है. विधायक दीपराज का ये भी सवाल था कि विगत तीन साल में 31 जुलाई 2025 तक हिमाचल में निजी व सरकारी सेक्टर में कितने नए रोजगार सृजित किए गए. इन दोनों ही सवालों का जवाब यही दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है. एक साल से अधिक समय से नहीं मिला कौशल विकास भत्ता