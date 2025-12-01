ETV Bharat / state

हिमाचल में कितने बेरोजगार युवा? सरकार के पास नहीं सूचना, विधायक के सवाल पर दिया जवाब, जुटा रहे जानकारी

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:56 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर अकसर विभिन्न मंचों पर चर्चा होती रहती है. संसाधनों की कमी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेक्टर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है. राज्य में कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज करवाया है, इस बारे में फिलहाल सरकार के पास सूचना नहीं है. इसके अलावा सरकार के पास उन युवाओं के बारे में भी सूचना नहीं है, जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है. यानी नॉन रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा भी फिलहाल मौजूद नहीं है.

दरअसल, विधानसभा के विंटर सेशन में करसोग से भाजपा विधायक दीपराज ने बेरोजगार युवाओं के बारे में जानकारी चाही थी. सवाल अतारांकित था और जवाब में उद्योग मंत्री की तरफ से छह शब्द दर्ज किए गए-सूचना एकत्रित की जा रही है. विधायक दीपराज का ये भी सवाल था कि विगत तीन साल में 31 जुलाई 2025 तक हिमाचल में निजी व सरकारी सेक्टर में कितने नए रोजगार सृजित किए गए. इन दोनों ही सवालों का जवाब यही दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है.

एक साल से अधिक समय से नहीं मिला कौशल विकास भत्ता

वहीं, हिमाचल प्रदेश में एक साल से भी अधिक समय से प्रशिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता नहीं मिला है. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने कौशल विकास भत्ता के संदर्भ में सरकार से सूचना मांगी थी. सवाल अतारांकित था और जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि अक्टूबर 2024 से धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कौशल विकास भत्ता की देनदारी लंबित है.

उद्योग मंत्री की तरफ से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में श्रम रोजगार व विदेशी नियोजन विभाग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान करता है. ये भत्ता प्रशिक्षण अवधि के दौरान अधिकतम दो साल के लिए दिया जाता है. वर्ष 2013 से अब तक योजना के तहत 4,67,028 युवाओं को ये भत्ता दिया गया है. अक्टूबर 2024 से ये भत्ता लंबित है और श्रम विभाग ने वित्त विभाग को 74.33 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव भेजा है. वित्त विभाग से धनराशि मिलते ही युवाओं को भत्ता प्रदान किया जाएगा.

