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कर्मचारी प्रमोशन पर बड़ा फैसला लेगी सुक्खू सरकार, सदन में आएगा अनुबंध सेवाओं से रेगुलर हुए कर्मियों की प्रमोशन से जुड़ा बिल

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र ( @SukhvinderSinghSukhu )

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग की प्रमोशन से जुड़ा एक अहम बदलाव करने की तैयारी में है. इस बारे में सुक्खू सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है. हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के तीसरे दिन बुधवार को सदन के पटल में सरकार कुल मिलाकर पांच बिल रखने जा रही है. उनमें से एक बिल अनुबंध सेवाओं के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की प्रमोशन से संबंधित है. हालांकि ये बिल विधानसभा में मंगलवार को रखे जाने थे, लेकिन सदन में विपक्षी दल भाजपा के काम रोको प्रस्ताव लाए जाने के बाद अब ये आज यानी बुधवार को पेश किए जाएंगे. सबसे अहम बिल कर्मचारी वर्ग से जुड़ा है.

इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सेवाएं देने के बाद नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार प्रक्रिया को बदलेगी. बिल के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार अनुबंध सेवाकाल के अधिकतम पांच वर्ष को प्रमोशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल करेगी. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इसके लिए सदन में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2026 ला रही है. इसमें अब नियमितीकरण से पहले कर्मचारियों की तरफ से अनुबंध आधार पर की गई निरंतर सेवा को प्रमोशन के लिए अर्हक सर्विस माना जाएगा. राज्य सरकार बिल के जरिए इसके लिए अधिकतम पांच साल की सीमा तय कर रही है.