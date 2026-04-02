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हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों की कमी होगी पूरी! रिटायर प्रोफेसरों को पुनर्नियुक्ति का फैसला

सरकारी अस्पतालों में रिटायर प्रोफेसरों को पुनर्नियुक्ति का फैसला ( ETV Bharat )