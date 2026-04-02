हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों की कमी होगी पूरी! रिटायर प्रोफेसरों को पुनर्नियुक्ति का फैसला
सुक्खू सरकार ने हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में रिटायर प्रोफेसरों को पुनर्नियुक्ति करने का लिया फैसला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 7:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के नव स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल विषयों में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी फैकल्टी, विशेष रूप से प्रोफेसर स्तर पर, भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. यह कमी शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने, मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और नियामक मानकों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रही है.
सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए अंतरिम व्यवस्था के तौर पर सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की सेवाएं लेने का फैसला किया है. ताकि इन संस्थानों का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके. यह नियुक्तियां डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक (मंडी), डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर और पंडित जेएलएनजीएमसी चंबा में की जाएंगी.
आदेश के अनुसार, नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह का फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा. मेडिकल शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करें और आवश्यकतानुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करें.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएंगी. इस मामले को अत्यंत जरूरी और समयबद्ध बताते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जा सके.
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