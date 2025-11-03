ETV Bharat / state

लोगों के घर का सपना जल्द पूरा होगा, इस बड़े शहर के पास बनेगी नई टाउनशिप

हिमुडा की बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस शहर के पास एक नई आधुनिक टाउनशिप बसाने के निर्देश दिए.

author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
शिमला: घर का सपना देखने वाले लोगों के खुशखबरी है. अब चंडीगढ़ के आसपास एक नई आधुनिक टाउनशिप बसाने की तैयारी चल रही है. अत्याधुनिक सुविधाओं, हरित वातावरण और बेहतर कनेक्टिविटी से सुसज्जित यह परियोजना क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ आवास का नया विकल्प देगी, बल्कि रोजगार और निवेश के अवसर भी लेकर आएगी.

सोमवार को शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की बैठक की हुई. इस दौरान सीएम ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने हिमुडा को राज्य के लोगों की सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाठिया देवी टाउनशिप की भी समीक्षा की और हिमुडा को परियोजना को गति प्रदान करने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए.

शिमला में कम होगी भीड़, बनेगा सैटेलाइट टाउन

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'जाठिया देवी सैटेलाइट टाउन शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी की ओर से क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आवासीय सुविधा के साथ लोगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा को तैयार किया गया है'.

मुख्यमंत्री ने शिमला शहर के विकासनगर में बनने वाले वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का भी आश्वासन दिया. यह प्रस्तावित परिसर शहर के सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा, जिसमें सरकारी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री ने आगामी आवासीय परियोजनाओं की भी समीक्षा की और राज्य के लोगों की सुविधा के लिए परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए.

