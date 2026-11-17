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आर्थिक स्थिति पर सुक्खू सरकार लाएगी श्वेत पत्र, कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन, डिप्टी सीएम होंगे मुखिया

शिमला: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन किया है. इस कमेटी के डिप्टी सीएम मुखिया होंगे. कमेटी के मुखिया डिप्टी सीएम सहित कुल छह मंत्री और वित्त सचिव भी इस कमेटी में शामिल होंगे. वही, वित्त सचिव कमेटी में सदस्य सचिव होंगे. इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

दरअसल, 2022 में हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बनी. जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाला तो राज्य पर पहले से ही भारी भरकम कर्ज का बोझ था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार राज्य पर करीब 69,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी. वहीं, कांग्रेस सरकार द्वारा बार-बार कर्ज लेने को लेकर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष लगातार हमलावर है. ऐसे में पहली बार साल 2023 में हिमाचल प्रदेश बजट सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार आने वाले समय में राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाएगी.

2023 में ₹76,630 करोड़ का था कर्ज

सीएम सुक्खू के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में श्वेत पत्र को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी गठित की गई थी. 2023 में गठित कमेटी की श्वेत पत्र वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर 76,630 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो जल्द ही एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा. इस रिपोर्ट में इसका कारण बताया कि उस समय हिमाचल प्रदेश की प्रत्यक्ष देनदारियां 92774 करोड़ रुपए थी. वहीं, हिमाचल सरकार को नए वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों का बकाया पैसा भी देना था. इसके अलावा कर्मचारियों की डीए की किश्तों की देनदारियां भी थी. ऐसे में आने वाले पांच साल में कर्ज का आंकड़ा सवा लाख करोड़ के करीब होने का अनुमान लगाया गया था.

हिमाचल प्रदेश पर कर्ज

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में 63 हजार 700 करोड़ रुपए का कर्ज था. तब इस कुल कर्ज में 45 हजार 297 करोड़ रुपए मूल कर्ज था और 23333 करोड़ रुपए ब्याज की देनदारी के रूप में था. हिमाचल की स्थिति ये रही कि सरकार को कर्ज पर चढ़े ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है. कैग रिपोर्ट में भी दर्ज है कि आगामी पांच साल के भीतर राज्य सरकार को 27,677 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना था. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर्ज का आंकड़ा लें तो एक साल में ही कुल लोन का दस प्रतिशत यानी 6992 करोड़ एक साल में अदा करना था. राज्य सरकार को अगले दो से पांच साल की अवधि में कुल लोन का चालीस फीसदी यानी 27677 करोड़ रुपए चुकाना था. इसके अलावा अगले पांच साल के दौरान यानी 2026-27 तक ब्याज सहित लोक ऋण की अदायगी प्रति वर्ष 6926 करोड़ होगी.