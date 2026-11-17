आर्थिक स्थिति पर सुक्खू सरकार लाएगी श्वेत पत्र, कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन, डिप्टी सीएम होंगे मुखिया
हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन किया है. इस कमेटी के डिप्टी सीएम मुखिया होंगे. कमेटी के मुखिया डिप्टी सीएम सहित कुल छह मंत्री और वित्त सचिव भी इस कमेटी में शामिल होंगे. वही, वित्त सचिव कमेटी में सदस्य सचिव होंगे. इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.
जब सीएम ने पहली बार श्वेत पत्र लाने की घोषणा की थी.
दरअसल, 2022 में हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बनी. जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाला तो राज्य पर पहले से ही भारी भरकम कर्ज का बोझ था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार राज्य पर करीब 69,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी. वहीं, कांग्रेस सरकार द्वारा बार-बार कर्ज लेने को लेकर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष लगातार हमलावर है. ऐसे में पहली बार साल 2023 में हिमाचल प्रदेश बजट सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार आने वाले समय में राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाएगी.
2023 में ₹76,630 करोड़ का था कर्ज
सीएम सुक्खू के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में श्वेत पत्र को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी गठित की गई थी. 2023 में गठित कमेटी की श्वेत पत्र वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर 76,630 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो जल्द ही एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा. इस रिपोर्ट में इसका कारण बताया कि उस समय हिमाचल प्रदेश की प्रत्यक्ष देनदारियां 92774 करोड़ रुपए थी. वहीं, हिमाचल सरकार को नए वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों का बकाया पैसा भी देना था. इसके अलावा कर्मचारियों की डीए की किश्तों की देनदारियां भी थी. ऐसे में आने वाले पांच साल में कर्ज का आंकड़ा सवा लाख करोड़ के करीब होने का अनुमान लगाया गया था.
हिमाचल प्रदेश पर कर्ज
वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में 63 हजार 700 करोड़ रुपए का कर्ज था. तब इस कुल कर्ज में 45 हजार 297 करोड़ रुपए मूल कर्ज था और 23333 करोड़ रुपए ब्याज की देनदारी के रूप में था. हिमाचल की स्थिति ये रही कि सरकार को कर्ज पर चढ़े ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है. कैग रिपोर्ट में भी दर्ज है कि आगामी पांच साल के भीतर राज्य सरकार को 27,677 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना था. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर्ज का आंकड़ा लें तो एक साल में ही कुल लोन का दस प्रतिशत यानी 6992 करोड़ एक साल में अदा करना था. राज्य सरकार को अगले दो से पांच साल की अवधि में कुल लोन का चालीस फीसदी यानी 27677 करोड़ रुपए चुकाना था. इसके अलावा अगले पांच साल के दौरान यानी 2026-27 तक ब्याज सहित लोक ऋण की अदायगी प्रति वर्ष 6926 करोड़ होगी.
प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासत
वहीं, सुक्खू सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ करीब एक लाख करोड़ के करीब हो चुका है. जबकि बीते अक्टूबर माह में ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य पर 1 लाख 20 हजार कर्ज होने का दावा करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा था. वहीं, इसके पलटवार में सीएम सुखविंदर ने बताया, "जयराम ठाकुर प्रदेश पर 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्ज का दावा कर रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार पर अब तक कुल 99,564 का ऋण है. उनकी सरकार के कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था. इसमें बाजार से 34,790 करोड़, नाबार्ड से 3,530 करोड़ और EAP के तहत 381 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल था."
एक बार फिर से श्वेत पत्र लाने की सीएम ने की घोषणा
वहीं, एक बार फिर से राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी जंग जारी है. ऐसे में सीएम सुखविंदर ने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया. जिसको लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन किया गया है. जिसके मुखिया डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे. इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस श्वेत पत्र की रिपोर्ट आने पर खुलासा होगा कि किस समय में किस सरकार ने कितना कर्ज लिया और चुकाया था.
कर्ज के जाल में कैसे फंसा हिमाचल?
- हिमाचल प्रदेश का साल 1948 में गठन हुआ.
- 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला.
- हिमाचल पर दो दशक तक कोई कर्ज नहीं था.
- 1992 में केंद्र ने शांता सरकार बर्खास्त कर दिया.
- उसके बाद 1993 से 1998 तक वीरभद्र सिंह सीएम रहे.
- वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में पहली बार 5885 करोड़ का कर्ज लिया गया.
- इसके बाद 1998 में प्रेम कुमार धूमल ने नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी.
- धूमल सरकार ने भी पांच सालों में ₹6591 करोड़ का लोन लिया.
- 2003 तक राज्य पर ₹12000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया.
- 2007 में वीरभद्र सरकार के समय कर्ज का आकंड़ा ₹19800 करोड़ पहुंच गया.
- 2007 से 2012 तक धूमल सरकार में कर्ज का दायरा बढ़कर ₹28760 करोड़ से अधिक हो गया.
- 2012 से 2017 तक वीरभद्र सरकार में कर्ज ₹47000 करोड़ के करीब पहुंच गया.
- 2017 में प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी.
- जयराम सरकार ने भी प्रदेश को कर्ज के सहारे ही चलाया.
- जब जयराम ठाकुर ने सत्ता छोड़ी तो प्रदेश पर ₹63700 करोड़ से अधिक का कर्ज था.
- वर्तमान में सुक्खू सरकार में कर्ज का आंकड़ा ₹1.08 लाख करोड़ पार कर गया.
हालांकि, इन सरकारों में लिए कर्ज पर ब्याज भी चुकाया गया. हर सरकार के समय कर्ज की मूल रकम और ब्याज का हिस्सा चुकाया गया.
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