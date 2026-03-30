हिमाचल सरकार ने खोले चार नए प्राइमरी स्कूल, बंद किए 774 शैक्षणिक संस्थान, 532 स्कूलों का विलय
राज्य में शैक्षणिक संस्थान बंद करने और स्कूल विलय को लेकर विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जवाब दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 6:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन साल की अवधि में 774 शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया है. इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने 532 शैक्षणिक संस्थानो यानी स्कूलों आदि का नजदीक के संस्थानों में विलय किया है. राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इसी अवधि में चार नए प्राइमरी स्कूल भी खोले हैं. पूर्व सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद करने से जुड़ा एक सवाल हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में पूछा गया था.
प्रश्न अतारांकित था और इसे बिलासपुर सदर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पूछा था. भाजपा सदस्य ने जानना चाहा था कि राज्य सरकार ने तीन साल की अवधि में कितने शिक्षण संस्थानों को बंद किया है. साथ ही उन्होंने मर्ज किए गए संस्थानों की संख्या भी जाननी चाही थी. सवाल के दूसरे हिस्से में उन्होंने राजकीय कन्या विद्यालय बिलासपुर के बारे में जानकारी मांगी थी.
सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से लिखित में दिया गया. जवाब में बताया गया कि इस साल 31 जनवरी तक तीन साल की अवधि में 774 संस्थान बंद किए और 532 का विलय किया गया. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस कदम का मकसद स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संसाधनों का समुचित उपयोग व शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है. शिक्षा मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि इस अवधि में राज्य सरकार ने चार नए प्राइमरी स्कूल खोले हैं.
प्रश्न के दूसरे हिस्से के जवाब में बताया गया कि बिलासपुर के राजकीय कन्या विद्यालय को पहले पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में विलय किया गया, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस लिया गया. अब ये स्कूल स्वतंत्र रूप से एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ एफिलिएट होकर सह शिक्षा संस्थान के तौर पर कार्यशील रहेगा.
शिक्षा मंत्री के जवाब के अनुसार कुल 589 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। इसके अलावा 462 प्राइमरी स्कूलों का विलय किया गया. मिडिल स्कूलों की बात की जाए तो राज्य में 181 मिडिल स्कूल बंद किए गए और 70 का विलय किया गया. साथ ही चार हाई स्कूल बंद किए गए. किसी भी हाई स्कूल का विलय नहीं किया गया. चार प्राइमरी स्कूल जो नए खोले गए, उनमें से तीन सोलन जिला के व एक मंडी जिला के हिस्से आया है.
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