सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल पंचायत चुनाव का मामला, राज्य सरकार ने दायर की स्पेशल लीव पेटिशन

हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर सुक्खू सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती.

HP Panchayat election case in SC
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल पंचायत चुनाव मामला (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 12:34 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अब सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. हिमाचल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर कर दी है. एसएलपी में पंचायत चुनाव से जुड़े हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच एक ने 30 अप्रैल तक राज्य में चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

डिजास्टर एक्ट को आधार बनाकर दायर की एसएलपी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की डबल बेंच ने राज्य सरकार को प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव संपन्न करने के आदेश दिए थे. हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को राज्य की कांग्रेस सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हिमाचल सरकार ने मामले में एसएलपी दायर करते हुए राज्य में लागू डिजास्टर एक्ट को आधार बनाया गया है. सरकार का तर्क है कि प्रदेश को बरसात से भारी आपदा का सामना करना पड़ा राज्य में अभी भी आपदा एक्ट लागू है. पंचायती राज राज्य के अधीन है और इसे संसद के कानून डिजास्टर एक्ट के ऊपर नहीं रखा जा सकता. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई है. अब इस मामले में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी.

9 जनवरी को हाई कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर 9 जनवरी को फैसला सुनाया था. उच्च अदालत की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए थे. इसके अलावा अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा था. याचिकाकर्ता पक्ष ने तब तर्क दिया था कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती है.

संपादक की पसंद

