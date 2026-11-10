हिमाचल में अब नहीं चलेगा ‘जुगाड़’ से सरकारी पदों पर कब्जा, हायर पोस्ट पर एडजस्टमेंट बंद, एक महीने में होगी समीक्षा
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर कर्मचारियों को हायर पोस्ट पर एडजस्ट करने पर लगाई रोक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में अब खाली पदों का सहारा लेकर मनमाने ढंग से कर्मचारियों को उच्च पदों पर एडजस्ट करना या दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध वेतन निकालना आसान नहीं होगा. सरकारी व्यवस्था में लंबे समय से चल रही ऐसी तैनातियों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल पद खाली होने से किसी कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त या समायोजित नहीं किया जा सकता. भर्ती और सेवा नियमों को दरकिनार कर की गई ऐसी व्यवस्थाओं को अब खत्म किया जाएगा.
इतना ही नहीं, उच्च पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध वेतन आहरित करने पर भी रोक लगा दी गई है. मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं को लिखित निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी विभागों में दूसरे स्थान पर किए गए डेपुटेशन को लेकर एक आदेश में ऐसी व्यवस्था रद्द कर चुका है. अब राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए विभागों में चल रहे एडजस्टमेंट के मामलों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.
सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों और संगठनों में बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों पर तैनात किया जा रहा है. कई मामलों में संबंधित कर्मचारियों का वेतन भी उन्हीं पदों के विरुद्ध निकाला जा रहा है. सरकार ने इसे भर्ती नियमों, सेवा नियमों और कैडर व्यवस्था के विपरीत माना है.
एक महीने में खंगालने होंगे एडजस्टमेंट के मामले
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की समीक्षा आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर पूरी की जाए. इसमें संबंधित पद की स्वीकृत संख्या, कैडर की स्वीकृत संख्या, पद की उपलब्धता, भर्ती एवं नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल कैडर की जांच की जाएगी. यदि किसी कर्मचारी की तैनाती नियमों के विपरीत पाई जाती है तो उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर संबंधित कर्मचारी को उसके मूल स्थायी पद, मूल कार्यालय और मूल कैडर में वापस भेजना होगा.
रिक्त पदों को भरने के लिए अपनानी होगी भर्ती प्रक्रिया
सरकार ने दो टूक कहा है कि विभागों में खाली पड़े पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को एडजस्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता. किसी भी रिक्त पद को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा. यानी केवल पद खाली होने के आधार पर किसी कर्मचारी को उच्च पद का लाभ देना या दूसरे कैडर में समायोजित करना अब मान्य नहीं होगा.
सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को राहत
हालांकि, सरकार ने इन निर्देशों में एक विशेष छूट भी दी है. ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में उच्च पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों पर कार्यरत हैं और निर्देश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इस व्यवस्था से छूट प्रदान की गई है.
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