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हिमाचल में अब नहीं चलेगा ‘जुगाड़’ से सरकारी पदों पर कब्जा, हायर पोस्ट पर एडजस्टमेंट बंद, एक महीने में होगी समीक्षा

हिमाचल प्रदेश सचिवालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में अब खाली पदों का सहारा लेकर मनमाने ढंग से कर्मचारियों को उच्च पदों पर एडजस्ट करना या दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध वेतन निकालना आसान नहीं होगा. सरकारी व्यवस्था में लंबे समय से चल रही ऐसी तैनातियों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल पद खाली होने से किसी कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त या समायोजित नहीं किया जा सकता. भर्ती और सेवा नियमों को दरकिनार कर की गई ऐसी व्यवस्थाओं को अब खत्म किया जाएगा.

इतना ही नहीं, उच्च पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध वेतन आहरित करने पर भी रोक लगा दी गई है. मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं को लिखित निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी विभागों में दूसरे स्थान पर किए गए डेपुटेशन को लेकर एक आदेश में ऐसी व्यवस्था रद्द कर चुका है. अब राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए विभागों में चल रहे एडजस्टमेंट के मामलों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.