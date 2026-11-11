हिमाचल के 7,059 बागवानों के खाते में आएंगे 15 करोड़, सेब के लंबित भुगतान को सरकार ने दी मंजूरी
एमआईएस के तहत वर्ष 2025 में बेचे गए सेब का भुगतान मिलने का रास्ता साफ, पहले 16,877 बागवानों को मिल चुके हैं 35.68 करोड़ रुपये.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:07 PM IST
शिमला: सरकारी खरीद केंद्रों पर सेब बेचने के बाद महीनों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हिमाचल के हजारों बागवानों के लिए राहत की खबर है. सेब के लंबित भुगतान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत 15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है. इससे वर्ष 2025 में सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत सेब बेचने वाले 7,059 बागवानों को बकाया भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभाग को स्वीकृत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब बागवानों को लंबे इंतजार के बाद अपनी उपज की बकाया रकम मिलने की उम्मीद जगी है. भुगतान की राशि बागवानी विभाग के माध्यम से सीधे संबंधित बागवानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी.
इन बागवानों के लिए तय की गई 30 नवंबर को तारीख
दरअसल, एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब की बकाया राशि जारी करने के लिए बागवानी विभाग और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी. एचपीएमसी के निदेशक मंडल की बीते माह हुई बैठक में 7,059 बागवानों के लंबित भुगतान दावों का सत्यापन करने के बाद सरकार को राशि जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था. अब प्रदेश सरकार से 15 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद इन दावों के भुगतान का रास्ता खुल गया है.
वहीं, एचपीएमसी ने पुराने लंबित भुगतान दावों के निपटारे के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की है. निगम ने वर्ष 2024 और इससे पहले के लंबित दावों के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन मांगे थे. इसके अलावा वर्ष 2025 में 30 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले बागवानों के लिए 15 नवंबर और 31 से 100 बैग तक सेब बेचने वाले बागवानों के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि तय की गई है. निगम ने संबंधित बागवानों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे जमा करवाने की अपील की है, ताकि सत्यापन के बाद भुगतान जारी किया जा सके.
पहले इतने बागवानों को किया जा चुका है भुगतान
एचपीएमसी के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान एमआईएस के तहत अब तक करीब 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. अब 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी से लंबित भुगतान की प्रक्रिया को और गति मिलने की उम्मीद है. सरकार के इस फैसले से उन बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज तो बेच दी थी, लेकिन लंबे समय से पूरी रकम मिलने का इंतजार कर रहे थे.
दावों का वरिष्ठता के आधार पर होगा निपटारा
एचपीएमसी ने लंबित भुगतान दावों के निपटारे में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं. हर शाखा में प्राप्त दावों और दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके लिए वरिष्ठता रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य किया गया है. बागवानों से दस्तावेज प्राप्त होते ही उनके दावे को क्रम संख्या देकर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और इसी क्रम के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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