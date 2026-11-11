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हिमाचल के 7,059 बागवानों के खाते में आएंगे 15 करोड़, सेब के लंबित भुगतान को सरकार ने दी मंजूरी

सेब के लंबित भुगतान को सरकार ने दी मंजूरी ( Etv Bharat )

शिमला: सरकारी खरीद केंद्रों पर सेब बेचने के बाद महीनों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हिमाचल के हजारों बागवानों के लिए राहत की खबर है. सेब के लंबित भुगतान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत 15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है. इससे वर्ष 2025 में सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत सेब बेचने वाले 7,059 बागवानों को बकाया भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभाग को स्वीकृत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब बागवानों को लंबे इंतजार के बाद अपनी उपज की बकाया रकम मिलने की उम्मीद जगी है. भुगतान की राशि बागवानी विभाग के माध्यम से सीधे संबंधित बागवानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी.

इन बागवानों के लिए तय की गई 30 नवंबर को तारीख दरअसल, एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब की बकाया राशि जारी करने के लिए बागवानी विभाग और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी. एचपीएमसी के निदेशक मंडल की बीते माह हुई बैठक में 7,059 बागवानों के लंबित भुगतान दावों का सत्यापन करने के बाद सरकार को राशि जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था. अब प्रदेश सरकार से 15 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद इन दावों के भुगतान का रास्ता खुल गया है. वहीं, एचपीएमसी ने पुराने लंबित भुगतान दावों के निपटारे के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की है. निगम ने वर्ष 2024 और इससे पहले के लंबित दावों के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन मांगे थे. इसके अलावा वर्ष 2025 में 30 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले बागवानों के लिए 15 नवंबर और 31 से 100 बैग तक सेब बेचने वाले बागवानों के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि तय की गई है. निगम ने संबंधित बागवानों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे जमा करवाने की अपील की है, ताकि सत्यापन के बाद भुगतान जारी किया जा सके.