सुक्खू सरकार ने 84 नई पंचायतों के गठन को दी मंजूरी, हिमाचल में फिर बदला पंचायतों का गणित

हिमाचल में 84 नई पंचायतों के गठन को मिली मंजूरी ( Etv Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती व्यवस्था का गणित रविवार को एक बार फिर बदल गया है. प्रदेश की ग्राम पंचायतों की संख्या अब बढ़कर 3704 हो गई है. प्रदेश सरकार ने 84 नई पंचायतों के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी. पंचायतीराज विभाग ने सरकार को 110 नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव भेजा था. अंतिम निर्णय लेने के लिए नई पंचायतों के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के समक्ष रखा गया था. ऐसे में सरकार के ताजा निर्णय के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है. वहीं, नई पंचायत बनने से लोगों में उत्साह है. लंबे समय से जनसंख्या वृद्धि, भौगोलिक विस्तार और स्थानीय जरूरतों के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन की मांग उठती रही थी. जिसमें सरकार ने तीन चरणों में 127 नई पंचायतों के गठन को हरी झंडी दी है. इस तरह अब संख्या 3704 तक पहुंच गई है. पंचायतों की संख्या बढ़ने से विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा. छोटे दायरे में प्रशासनिक इकाइयों के होने से लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान भी तेजी से संभव होगा. तीन चरणों में बनी 127 पंचायतें