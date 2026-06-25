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राहुल गांधी के करीबी नेता को सुक्खू सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें कौन हैं HPSDMA के नए उपाध्यक्ष?

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शिमला जिला के मतियाना क्षेत्र के कोटिघाट निवासी दीपक राठौर को पहले हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य नामित किया गया और इसके साथ ही उन्हें प्राधिकरण का वाइस चेयरमैन (उपाध्यक्ष) भी नियुक्त कर दिया गया. राजनीतिक रूप से सक्रिय और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले राठौर को मिली यह जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले दीपक राठौर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (HPSDMA) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है.

राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ) की ओर से 25 जून को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14(2)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष ने दीपक राठौर को प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है. इसके अलावा अधिनियम की धारा 14(3) के तहत उन्हें प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. ये आदेश मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी किए गए हैं.

सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से भारी जन-धन की हानि होती है. ऐसे में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. दीपक राठौर को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न नीतिगत निर्णयों, राहत एवं पुनर्वास योजनाओं और आपदा जोखिम कम करने से संबंधित गतिविधियों में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी.

वहीं कांग्रेस नेतृत्व के विश्वासपात्र माने जाने वाले दीपक राठौर को यह जिम्मेदारी सौंपना सुक्खू सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है. वहीं, इससे संगठन और सरकार के बीच तालमेल को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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