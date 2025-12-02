ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने इतने निगम-बोर्ड में की ताजपोशी, जानिए चेयरमैन व VC के नाम

ये जानकारी मुख्यमंत्री ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 10:11 AM IST

शिमला: हिमाचल में प्रदेश सरकार ने विभिन्न निगमों और बोर्डों में 30 लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद पर नियुक्त किया है. धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी बंजार से भाजपा विधायक सुरेन्द्र शौरी के प्रश्न पर लिखित उत्तर में दी. भाजपा विधायक ने वर्तमान में विभिन्न बोर्डों और निगमों में सरकार द्वारा कितने व किन लोगों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने को लेकर सवाल पूछा था. जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सदन में नाम सहित नियुक्ति की तिथि से लेकर दी.

चेयरमैन/वाइस चेयरमैन, कब-किसकी नियुक्ति ?

हिमाचल के विभिन्न निगमों और बोर्डों में तीन सालों में अब तक 30 चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की नियुक्तियां हुई हैं.

  • हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में नरदेव सिंह कवर को 15 मार्च 2024 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
  • कृषि उपज मंडी समिति मंडी में संजय गुलेरिया को 6 जुलाई 2023 को अध्यक्ष बनाया गया.
  • कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू व लाहौल-स्पीति में अध्यक्ष के तौर पर राम सिंह मिया की नियुक्ति 3 अगस्त 2023 को दी गई.
  • कृषि उपज मंडी समिति सोलन में रोशन ठाकुर की नियुक्ति 7 दिसंबर 2023 को अध्यक्ष के तौर पर हुई.
  • कृषि उपज मंडी समिति शिमला व किन्नौर में 20 जनवरी 2024 को देवा नन्द वर्मा अध्यक्ष बनाया गया.
  • कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर में 12 फरवरी 2024 अध्यक्ष के पद पर अजय शर्मा की नियुक्ति की गई.
  • कृषि उपज मंडी समिति सिरमौर में अध्यक्ष पद पर 15 मार्च 2024 को सीताराम शर्मा की नियुक्ति हुई गई.
  • कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर में 16 मार्च 2024 को सतपाल वर्धन को अध्यक्ष बनाया गया.
  • कृषि उपज मंडी समिति चंबा में ललित ठाकुर को 2 सितंबर 2024 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया
  • कृषि उपज मंडी समिति कांगड़ा में चौधरी नरेन्द्र कुमार को 16 नवंबर 2024 को अध्यक्ष बनाया गया.
  • बुद्धि सिंह ठाकुर को 14 फरवरी 2025 को दी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंग समिति मुख्यालय टूटू शिमला का अध्यक्ष नियुक्त किया.
  • दी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ सीमित में मनोज कुमार को 26 अप्रैल 2025 को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई.
  • राज्य योजना बोर्ड में भवानी सिंह पठानिया को 2 मार्च 2024 को उपाध्यक्ष बनाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित में विशाल चम्बयाल को 11 अगस्त 2025 को उपाध्यक्ष लगाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में डॉ. एसपी कत्याल को 25 अगस्त 2025 को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई.
  • राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड में प्रकाश चन्द करड को 2 मार्च 2023 को उपाध्यक्ष बनाया गया.
  • हिमाचल पथ परिवहन निगम में अजय वर्मा को 3 फरवरी 2025 को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई.
  • हिमुडा में 28 नवंबर 2023 को यशवंत छाजटा की उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई.
  • भूतपूर्व सैनिक निगम में ले. कर्नल प्यार सिंह अत्री को 21 मई को उपाध्यक्ष पर नियुक्ति दी गई
  • हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में डॉ. राजेश शर्मा को 1 जुलाई 2025 को अध्यक्ष पद पर लगाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड में 19 जनवरी 2023 को रघुबीर सिंह बाली की उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई.
  • हिमाचल प्रदेश में राज्य महिला आयोग में विद्या नेगी को 20 जून 2025 को अध्यक्ष बनाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम में 13 फरवरी 2025 को डॉ मोहन लाल (रिटायर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर) को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया.
  • हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में केहर सिंह खाची को 7 मार्च 2023 को उपाध्यक्ष लगाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में प्रबोध सक्सेना को 30 सितंबर 2025 को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई.
  • हिमाचल प्रदेश औद्योगिक उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड में सुरेन्द्र कुमार को 25 नवंबर को उपाध्यक्ष लगाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम में लाल सिंह कौशल को 25 नवंबर 2025 को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई.
  • हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में 24 नवंबर 2025 को अनुराग शर्मा की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई.
  • हिमाचल प्रदेश वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का 25 नवंबर 2025 को शशि शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया.
  • हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड में 25 नवंबर 2025 को छतर सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई.

