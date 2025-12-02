ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने इतने निगम-बोर्ड में की ताजपोशी, जानिए चेयरमैन व VC के नाम

शिमला: हिमाचल में प्रदेश सरकार ने विभिन्न निगमों और बोर्डों में 30 लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद पर नियुक्त किया है. धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी बंजार से भाजपा विधायक सुरेन्द्र शौरी के प्रश्न पर लिखित उत्तर में दी. भाजपा विधायक ने वर्तमान में विभिन्न बोर्डों और निगमों में सरकार द्वारा कितने व किन लोगों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने को लेकर सवाल पूछा था. जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सदन में नाम सहित नियुक्ति की तिथि से लेकर दी.

चेयरमैन/वाइस चेयरमैन, कब-किसकी नियुक्ति ?