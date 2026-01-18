सुक्खू सरकार की इस योजना से स्कूलों से सीधे जुड़ रहे प्रशासनिक अधिकारी, जानिए क्या है स्कीम?
हिमाचल के इस जिले में 251 सरकारी स्कूलों को 181 प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन से जोड़ा गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 7:59 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा शुरू की गई “अपना विद्यालय” (द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम) योजना जिला सिरमौर में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय और प्रभावी पहल बनकर उभरी है. योजना के तहत अब जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी नियमित रूप से सरकारी स्कूलों का दौरा कर विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं. यह योजना स्कूलों को केवल शैक्षणिक संस्थान तक सीमित न रखकर, उन्हें बच्चों के चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और उज्ज्वल भविष्य का केंद्र बनाने की परिकल्पना पर आधारित है.
योजना में शामिल 251 सरकारी स्कूल
दरअसल जिला सिरमौर में “अपना विद्यालय” योजना के तहत कुल 251 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है, जिनमें 159 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 19 राजकीय उच्च विद्यालय और 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. इन सभी स्कूलों को जिले के 181 प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन से जोड़ा गया है. इस योजना में जिला, मंडल और अन्य प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिससे शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है और स्कूलों को प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है.
हर माह स्कूलों का दौरा कर रहे अधिकारी
जिला लोक संपर्क अधिकारी ममता नेगी ने बताया कि अलग-अलग विभागों के राजपत्रित अधिकारी अपने-अपने गोद लिए स्कूलों में हर माह दौरा कर रहे हैं. इस दौरान वे विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें नैतिक मूल्यों, अनुशासन, समाज के प्रति जिम्मेदारी, नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे में जागरूक कर रहे हैं. अधिकारी अपने जीवन और सेवा अनुभव साझा कर छात्रों को प्रेरित भी कर रहे हैं.
"इस योजना में नशा मुक्ति अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है. अधिकारियों द्वारा बच्चों को सरल भाषा में नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझाया जा रहा है, ताकि वे गलत आदतों से दूर रह सकें. साथ ही उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामान्य जागरूकता का महत्व भी बताया जा रहा है." - ममता नेगी, जिला लोक संपर्क अधिकारी
इन चीजों का अवलोकन कर रहे अधिकारी
स्कूल निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं, छात्रों की उपस्थिति और शैक्षणिक वातावरण का भी अवलोकन कर रहे हैं. जहां कहीं कमी या आवश्यकता पाई जाती है, वहां सुधार के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं. इन सुझावों को स्कूल की विजिटर बुक में दर्ज किया जा रहा है, ताकि शिक्षा विभाग समय पर आवश्यक कार्रवाई कर सके.
औपचारिकता से दूरी, शिक्षा पर पूरा ध्यान
योजना के तहत स्कूलों में किसी प्रकार के औपचारिक स्वागत या कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. इसका उद्देश्य समय और संसाधनों की बचत करते हुए पूरा ध्यान छात्रों के हित और शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित रखना है. अधिकारी अपने दौरे की संक्षिप्त रिपोर्ट भी संबंधित शिक्षा अधिकारियों को सौंप रहे हैं, जिससे योजना की निगरानी और पारदर्शिता बनी रहे.
"राज्य सरकार को विश्वास है कि “अपना विद्यालय (द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम)” से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बच्चों को सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच व जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलेगी. यह योजना जिले के शैक्षणिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम साबित हो रही है." - ममता नेगी, जिला लोक संपर्क अधिकारी