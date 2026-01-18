ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार की इस योजना से स्कूलों से सीधे जुड़ रहे प्रशासनिक अधिकारी, जानिए क्या है स्कीम?

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा शुरू की गई “अपना विद्यालय” (द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम) योजना जिला सिरमौर में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय और प्रभावी पहल बनकर उभरी है. योजना के तहत अब जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी नियमित रूप से सरकारी स्कूलों का दौरा कर विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं. यह योजना स्कूलों को केवल शैक्षणिक संस्थान तक सीमित न रखकर, उन्हें बच्चों के चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और उज्ज्वल भविष्य का केंद्र बनाने की परिकल्पना पर आधारित है.

योजना में शामिल 251 सरकारी स्कूल

दरअसल जिला सिरमौर में “अपना विद्यालय” योजना के तहत कुल 251 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है, जिनमें 159 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 19 राजकीय उच्च विद्यालय और 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. इन सभी स्कूलों को जिले के 181 प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन से जोड़ा गया है. इस योजना में जिला, मंडल और अन्य प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिससे शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है और स्कूलों को प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है.

हर माह स्कूलों का दौरा कर रहे अधिकारी

जिला लोक संपर्क अधिकारी ममता नेगी ने बताया कि अलग-अलग विभागों के राजपत्रित अधिकारी अपने-अपने गोद लिए स्कूलों में हर माह दौरा कर रहे हैं. इस दौरान वे विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें नैतिक मूल्यों, अनुशासन, समाज के प्रति जिम्मेदारी, नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे में जागरूक कर रहे हैं. अधिकारी अपने जीवन और सेवा अनुभव साझा कर छात्रों को प्रेरित भी कर रहे हैं.