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क्या है ‘मिशन 32 प्रतिशत’? जिससे 2030 तक बदल जाएगा हिमाचल का चेहरा

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी पहल ‘मिशन 32 प्रतिशत’ की घोषणा कर राज्य को हरित विकास की नई दिशा दी है. इस मिशन के तहत साल 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को वर्तमान 29.50 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इससे राज्य में बड़े पैमाने पर पौधरोपण, वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. यह मिशन केवल हरियाली बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. ये फैसला हिमाचल को हरित हिमालय राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है और इससे जैव विविधता बढ़ेगी.

पहले ही साल में 600 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण

हिमाचल में वनावरण को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन सालों में कई अभिनव पहल की हैं, जो वन विस्तार, संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करती हैं. इनमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है. इस योजना का उद्देश्य बंजर और अनुपयोगी पहाड़ियों को हरित आवरण में बदलना है. इस योजना के पहले साल में ही लगभग 600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर पौधरोपण किया जा चुका है. इस योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के जरिए वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है, जिसमें 60 फीसदी पौधे फलदार प्रजातियों के शामिल हैं. इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भविष्य में आय के स्रोत भी सृजित हो रहे हैं.

प्रति हेक्टेयर इतने लाख की सहायता

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना वन क्षेत्र के पुनर्जीवन की दिशा में एक मजबूत कदम ह. इस योजना के तहत वन भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है और पौधों की देखभाल के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं. लोगों और संस्थाओं को प्रति हेक्टेयर एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे पौधरोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और जीवितता दर सुनिश्चित की जा सके. यह योजना स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और युवाओं के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हुआ है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है.