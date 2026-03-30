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एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर टेंशन! विपक्ष ने भी जताया विरोध, जानें क्या बोले राज्य सरकार के मंत्री?

एंट्री टैक्स को लेकर सुखू सरकार और विपक्ष में टकराव. राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में भी स्थानीयों का विरोध जारी.

एंट्री टैक्स को लेकर टेंशन!
एंट्री टैक्स को लेकर टेंशन! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 5:01 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. पहली अप्रैल से लागू होने जा रहे बढ़े हुए एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब के साथ लगते सीमा क्षेत्र में टेंशन बढ़ गई है. पड़ोसी राज्य पंजाब में बड़े स्तर पर टैक्स बढ़ाने का पुरजोर विरोध हो रहा है. साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं. नए एंट्री टैक्स लागू होने से दो दिन पहले ही बॉर्डर एरिया में रहने वाले स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप टोल प्लाजा पर लगे बैरिकेट्स को हटा दिया और बाहरी गाड़ियों को एंट्री दे दी, ऐसे में स्थिति विकट हो गई है.

एंट्री टैक्स के मुद्दे चौहतरफा घिरी सुक्खू सरकार

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले पर चौहतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है. एक तरफ सरकार को पड़ोसी राज्य पंजाब का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है. वहीं, सीमावर्ती हिमाचल वासियों के साथ-साथ विपक्ष के भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ऊना में भाजपा नेता सतपाल सिंह सत्ती टेक्स बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करने की बात कह चुके हैं. वहीं, शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने टैक्स बढ़ोतरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिद्द करार दिया है. नेता प्रतिपक्ष इस टैक्स बढ़ोतरी को पंजाब के साथ रिश्ते खराब करने वाले और हिमाचल प्रदेश के लोग भी परेशान करने वाला बता चुके हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बात कर मामला सुलझाने की सलाह दी है. जयराम ठाकुर ने कहा, 'ये चिंता का विषय है और दोनों राज्यो के बीच विवाद खड़ा हो गया है. बॉर्डर एरिया के हिमाचल के लोग भी विरोध कर रहे हैं और अन्य राज्य के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं. दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति बन गई है. ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए. पंजाब द्वारा 31 मार्च की शाम से सभी एंट्री प्वाइंट पर गाड़ियों को रोकने का एलान किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है'.

एंट्री टैक्स पर पुनर्विचार करेगी सरकार: हर्षवर्धन चौहान

इस मुद्दे पर अब हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, 'इस संबंध में वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा करेंगे. मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी और वो पूरी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे. एंट्री टैक्स को लेकर सरकार पुनर्विचार करेगी. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राहत देने की बात कही है'.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी वापस लेने के बारे में मुख्यमंत्री ही पुख्ता बात कह सकेंगे.

एंट्री टैक्स में हुई बढ़ोतरी मामूली: चंद्र कुमार

वहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बढ़ोतरी को मामूली करार दिया है. कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले से भी एंट्री टैक्स लिया जा रहा था. टैक्स में की गई बढ़ोतरी मामूली है. प्रदेश में बाहर लोग बाहर से सामान लेकर पहुंचते हैं और पर्यटक भी आते हैं. एंट्री टैक्स में थोड़ी से बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा.

1 अप्रैल से लागू होने जा रहा नया एंट्री टैक्स

बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पहली अप्रैल से एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कार समेत छोटे वाहनों से जहां पहले 70 रुपये लिए जाते थे, उन्हें अब 170 रुपये देने होंगे. इसके अलावा अन्य बड़े वाहनों का एंट्री टैक्स भी बढ़ा दिया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं.

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