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एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर टेंशन! विपक्ष ने भी जताया विरोध, जानें क्या बोले राज्य सरकार के मंत्री?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. पहली अप्रैल से लागू होने जा रहे बढ़े हुए एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब के साथ लगते सीमा क्षेत्र में टेंशन बढ़ गई है. पड़ोसी राज्य पंजाब में बड़े स्तर पर टैक्स बढ़ाने का पुरजोर विरोध हो रहा है. साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं. नए एंट्री टैक्स लागू होने से दो दिन पहले ही बॉर्डर एरिया में रहने वाले स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप टोल प्लाजा पर लगे बैरिकेट्स को हटा दिया और बाहरी गाड़ियों को एंट्री दे दी, ऐसे में स्थिति विकट हो गई है.

एंट्री टैक्स के मुद्दे चौहतरफा घिरी सुक्खू सरकार

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले पर चौहतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है. एक तरफ सरकार को पड़ोसी राज्य पंजाब का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है. वहीं, सीमावर्ती हिमाचल वासियों के साथ-साथ विपक्ष के भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ऊना में भाजपा नेता सतपाल सिंह सत्ती टेक्स बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करने की बात कह चुके हैं. वहीं, शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने टैक्स बढ़ोतरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिद्द करार दिया है. नेता प्रतिपक्ष इस टैक्स बढ़ोतरी को पंजाब के साथ रिश्ते खराब करने वाले और हिमाचल प्रदेश के लोग भी परेशान करने वाला बता चुके हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बात कर मामला सुलझाने की सलाह दी है. जयराम ठाकुर ने कहा, 'ये चिंता का विषय है और दोनों राज्यो के बीच विवाद खड़ा हो गया है. बॉर्डर एरिया के हिमाचल के लोग भी विरोध कर रहे हैं और अन्य राज्य के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं. दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति बन गई है. ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए. पंजाब द्वारा 31 मार्च की शाम से सभी एंट्री प्वाइंट पर गाड़ियों को रोकने का एलान किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है'.

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