ETV Bharat / state

हिमाचल में बिजली बोर्ड के 12 कर्मचारियों की नौकरी पर मंडराया खतरा, जानें क्या है वजह ?

हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर सुक्खू सरकार की सख्ती का सुपर वार, कर्मचारियों के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति.

Action on 12 HPSEBL Employees
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर एक्शन (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार ने अब सबसे बड़ा प्रशासनिक वार किया है. चिट्टे और नशीले पदार्थों के मामलों में फंसे कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकरा की जीरो टॉलरेंस नीति अब सीधे सरकारी नौकरियों पर असर दिखाने लगी है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लेते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए कर्मचारियों के खिलाफ लंबी विभागीय जांच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.

नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं ये 12 कर्मचारी

गुरुवार को जारी आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के उन 12 कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनके नाम नशे से जुड़े मामलों की सूची में शामिल हैं. अब बोर्ड प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के आधार पर सीधे कार्रवाई कर सकेगा और नौकरी से बर्खास्तगी तक का फैसला लिया जा सकता है. ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 19 फरवरी 2026 को जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से बिजली बोर्ड में लागू कर दिया गया है.

Action on 12 HPSEBL Employees
हिमाचल बिजली बोर्ड के आदेश (HPSEBL)

प्रशासनिक सचिवों को सौंपी 91 कर्मचारियों की सूची

आदेश में साफ कहा गया है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों पर बिना लंबी विभागीय प्रक्रिया के भी अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव होगी. बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में चिट्टे के मामलों में घिरे 91 कर्मचारियों की सूची प्रशासनिक सचिवों को सौंपी गई थी. इनमें सबसे ज्यादा 12 कर्मचारी बिजली बोर्ड से जुड़े बताए गए हैं. ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने अब कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है.

नशे के खिलाफ सबसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी (R & E) की ओर से जारी आदेश की प्रतियां सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंताओं और सचिवालय अधिकारियों को भेज दी गई हैं. हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड के इस कदम को हिमाचल में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: घातक ड्रग चिट्टे के खिलाफ कैसे लड़ें जंग, हिमाचल से सीख लेंगे देश भर के राज्य, NCB ने की है तारीफ

ये भी पढ़ें: शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन: पंजाब, हरियाणा और UP तक फैला चिट्टा नेटवर्क ध्वस्त, 2 बड़े सप्लायर गिरफ्तार

TAGGED:

HIMACHAL ELECTRICITY BOARD
SUKHU GOVT ACTION ON 12 EMPLOYEES
12 EMPLOYEES CAUGHT UNDER NDPS ACT
ACTION ON 12 HPSEBL EMPLOYEES
SUKHU GOVT ZERO TOLERANCE POLICY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.