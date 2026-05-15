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हिमाचल में बिजली बोर्ड के 12 कर्मचारियों की नौकरी पर मंडराया खतरा, जानें क्या है वजह ?

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर एक्शन ( File Photo )