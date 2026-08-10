सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी को सुख की खबर, सुक्खू सरकार ने पूरी की साल में 15 दिन के अकादमिक अवकाश वाली मांग
हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों को अब साल में 15 दिनों की अकादमिक अवकाश का लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 5:52 PM IST
शिमला: सरकार ने आईजीएमसी, टांडा, चंबा, हमीरपुर, नेरचौक, नाहन सहित चमियाणा व डेंटल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों को अब एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अकादमिक अवकाश प्रदान करने की मांग स्वीकार कर ली है. हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी सदस्यों के लिए सुख की खबर है, उन्हें अब साल में 15 दिन के अकादमिक अवकाश की सुविधा मिलेगी.
सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस मामले में मेडिकल कॉलेज फैकल्टी सदस्यों की बड़ी मांग को पूरा कर दिया है. इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है. बड़ी बात है कि इसमें शिमला के चमियाणा स्थिति अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटी के फैकल्टी सदस्य भी शामिल होंगे. साथ ही शिमला स्थित गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के फैकल्टी सदस्य भी शामिल हैं.
सरकार ने आईजीएमसी, टांडा, चंबा, हमीरपुर, नेरचौक, नाहन सहित चमियाणा व डेंटल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों को अब एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अकादमिक अवकाश प्रदान करने की मांग स्वीकार कर ली है. उल्लेखनीय है कि इस मांग को लेकर हाल ही में फैकल्टी डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला था. प्रतिनिधिमंडल ने अपनी इस मांग को सीएम सुक्खू के समक्ष रखी थी. राज्य सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
कुल 15 दिन का ये अकादमिक अवकाश फैकल्टी सदस्यों को देश में अन्य यूनिवर्सिटीज या मेडिकल संस्थानों में आयोजित परीक्षा ड्यूटी, इंस्पेक्शन, सम्मेलनों आदि में भाग लेने पर मिलेगा. यदि फैकल्टी सदस्य राज्य से बाहर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग से जुड़े निरीक्षण कार्य में जाएंगे तो ये अवकाश लिया जा सकेगा. अधिसूचना के अनुसार ऐसे अकादमिक अवकाश के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व अन्य खर्च का भार राज्य सरकार नहीं उठाएगी.
राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव आशीष सिंघमार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के भीतर सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों, जिनमें अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटी चमियाणा शिमला भी शामिल है, में नेशनल मेडिकल कमीशन व नेशनल डेंटल कमीशन के इग्जामिनर यानी परीक्षक अथवा निरीक्षक के रूप में सेवाएं देने वाले फैकल्टी सदस्यों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा.
सरकार ने आईजीएमसी, टांडा, चंबा, हमीरपुर, नेरचौक, नाहन सहित चमियाणा व डेंटल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों को अब एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अकादमिक अवकाश प्रदान करने की मांग स्वीकार कर ली है.
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