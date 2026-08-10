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सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी को सुख की खबर, सुक्खू सरकार ने पूरी की साल में 15 दिन के अकादमिक अवकाश वाली मांग

मेडिकल कॉलेज फैकल्टी को अकादमिक अवकाश ( ETV Bharat )