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नई दिल्ली में 200 करोड़ की लागत से बने हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी सुक्खू सरकार, टेंडर जारी

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने नई दिल्ली में बनाए गए हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी. इसके लिए 24 अगस्त को टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं. हिमाचल निकेतन का प्रबंधन व संचालन आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने इस संदर्भ में सवाल किया था. सवाल अतारांकित था और ये संख्या नंबर 1779 के रूप में विधानसभा की कार्यवाही में 27 अगस्त को लगा था. सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े इस सवाल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित में जवाब दिया गया. डॉ. जनकराज जानना चाहते थे कि नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन कितने रुपए की लागत से बना है और इसमें कितने कमरे हैं. साथ ही ये भी पूछा था कि क्या राज्य सरकार इसका संचालन आउटसोर्स करेगी?

सीएम की तरफ से जारी लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल निकेतन करीब दो सौ करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. इस हिमाचल निकेतन में 107 कमरों की सुविधा है. राज्य सरकार के अनुसार इस निकेतन का 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है. इसके प्रबंधन व संचालन के लिए आउटसोर्स किया जाएगा. इस संदर्भ में इसी सोमवार यानी 24 अगस्त को टेंडर जारी कर दिए गए हैं.