ETV Bharat / state

नई दिल्ली में 200 करोड़ की लागत से बने हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी सुक्खू सरकार, टेंडर जारी

हिमाचल निकेतन में 107 कमरे, एक रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, दो मल्टीपर्पज हॉल, एक मीटिंग हाल व स्टूडेंट्स के लिए डॉरमेट्री की सुविधा होगी.

हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी सुक्खू सरकार,
हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी सुक्खू सरकार, (DIPR)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने नई दिल्ली में बनाए गए हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी. इसके लिए 24 अगस्त को टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं. हिमाचल निकेतन का प्रबंधन व संचालन आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने इस संदर्भ में सवाल किया था. सवाल अतारांकित था और ये संख्या नंबर 1779 के रूप में विधानसभा की कार्यवाही में 27 अगस्त को लगा था. सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े इस सवाल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित में जवाब दिया गया. डॉ. जनकराज जानना चाहते थे कि नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन कितने रुपए की लागत से बना है और इसमें कितने कमरे हैं. साथ ही ये भी पूछा था कि क्या राज्य सरकार इसका संचालन आउटसोर्स करेगी?

सीएम की तरफ से जारी लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल निकेतन करीब दो सौ करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. इस हिमाचल निकेतन में 107 कमरों की सुविधा है. राज्य सरकार के अनुसार इस निकेतन का 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है. इसके प्रबंधन व संचालन के लिए आउटसोर्स किया जाएगा. इस संदर्भ में इसी सोमवार यानी 24 अगस्त को टेंडर जारी कर दिए गए हैं.

हिमाचल निकेतन का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
हिमाचल निकेतन का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR)

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली के द्वारका में राज्य सरकार ने हिमाचल से दिल्ली आने वाले प्रदेश वासियों की सुविधा के लिए ये निकेतन बनाया है. दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले प्रदेश वासियों और शिक्षा के लिए आने वाले युवाओं व उनके परिजनों के लिए ठहरने की सुविधा होगी. ये भवन फोर स्टार फैसिलिटी वाला है. इसमें 107 कमरे, एक रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, दो मल्टीपर्पज हॉल, एक मीटिंग हाल व स्टूडेंट्स के लिए डॉरमेट्री की सुविधा होगी. यही नहीं, निकेतन परिसर में पार्किंग फैसिलिटी, ईवी चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाएं होंगी.

200 करोड़ की लागत से बना रहा हिमाचल निकेतन
200 करोड़ की लागत से बना रहा हिमाचल निकेतन (DIPR)

नई दिल्ली में हिमाचल भवन व हिमाचल सदन की सुविधा पर्याप्त नहीं है. हिमाचल से सैंकड़ों लोग रोजाना दिल्ली आते हैं. यहां उन्हें ठहरने के लिए अनुकूल व सस्ती रिहायश की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी. अभी हिमाचल भवन व हिमाचल सदन में पर्याप्त स्थान नहीं है. फिलहाल, अब राज्य सरकार नई दिल्ली में द्वारका में 107 कमरों के हिमाचल निकेतन को प्रबंधन के लिए आउटसोर्स करेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में लॉटरी शुरू करने पर बवाल, विपक्ष ने घेरा तो CM सुक्खू बोले- जिसे खरीदना है खरीदे, यह अनिवार्य नहीं

ये भी पढ़ें: सतुलज के पानी को किया जहरीला! पंजाब में हिमाचल के उद्योगों के खिलाफ FIR, रूपनगर के MLA पहुंचे बद्दी

TAGGED:

HIMACHAL BHAWAN DELHI
HIMACHAL SADAN DELHI
HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
HIMACHAL GOVERNMENT
HIMACHAL NIKETAN NEW DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.