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निर्विरोध चुनी गई 136 पंचायतों को 34 करोड़ जारी, अपनी मर्जी से खर्च नहीं किया जा सकेगा पैसा, जानिए किन कार्यों पर व्यय होगी प्रोत्साहन राशि

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में निर्विरोध चुनी गई 136 पंचायतों के लिए खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने इन पंचायतों को दी जाने वाली 34 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि (Incentive Grant/Award Money) जारी कर दी है. इनमें सबसे अधिक लाभ जिला शिमला की 42 पंचायतों को मिला है, जिन्हें कुल 10.50 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. लेकिन, सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन राशि जारी हुई है, इसे पंचायतें अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती है. इसे केवल सरकार की ओर से निर्धारित विकास कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता है.

पंचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, इन कार्यों की शेल्फ (कार्य योजना) को ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा और इसकी प्रति संबंधित जिला पंचायत अधिकारी (DPO) को भेजनी होगी. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमों के तहत प्रशासनिक, व्यय और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पंचायतों को यह प्रोत्साहन राशि एक वर्ष के भीतर सकारात्मक रूप से खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) जमा कराना होगा.

निर्विरोध चुनी गई पंचायतें पंचायत भवनों/कमरों के निर्माण, फर्नीचर, किताबों, पत्रिकाओं और डिजिटल लर्निंग सुविधाओं के विस्तार पर पैसा खर्च कर सकती है. निर्विरोध चुनी गई पंचायतें जिम भवनों/हॉल का निर्माण और आवश्यक जिम उपकरणों की खरीद कर सकती हैं. ​पार्किंग एरिया (Parking Areas) का निर्माण व रखरखाव किया जा सकता है. पार्कों, बच्चों के खेल क्षेत्रों और ओपन-एयर जिम का निर्माण तथा रखरखाव पर पैसा खर्च करना होगा. नए खेल के मैदानों का विकास और मौजूदा मैदानों का रखरखाव पर पैसे को खर्च किया जा सकता है. पंचायत भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर पैसों को खर्च कर सकती हैं.

प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि जारी की है. इसे सरकार की ओर से निर्धारित छह कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता है. अगर निर्विरोध चुनी गई पंचायतें अन्य कार्यों पर खर्च करना चाहती है तो इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी. पंचायतें इन छह कार्यों पर प्रोत्साहन राशि को खर्च कर सकती हैं.

निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को 34 करोड़ जारी (ETV Bharat)

हर पंचायत को 25 लाख रुपये

हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को पंचायती राज विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट से 34 करोड़ रुपये की राशि विशेष प्रोत्साहन अनुदान के तौर पर जारी किया है. इस राशि का लाभ प्रदेश की 136 ग्राम पंचायतों को मिलेगा. इसमें निर्विरोध चुनी गई हर पंचायत को 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को यह राशि विशेष प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी. राशि का उपयोग पंचायतों में निर्धारित विकास कार्यों और योजनाओं को गति देने के लिए किया जा सकेगा.

शिमला की 42 पंचायतों को सबसे ज्यादा लाभ

विभाग की ओर से जारी सूची में शिमला जिला सबसे आगे है. यहां की निर्विरोध चुनी गई 42 ग्राम पंचायतों को 25-25 लाख रुपये की दर से कुल 10.50 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके बाद सिरमौर की 27 पंचायतों के लिए 6.75 करोड़ रुपये और किन्नौर की 18 पंचायतों के लिए 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, मंडी की 17 पंचायतों को 4.25 करोड़, सोलन की 13 पंचायतों को 3.25 करोड़, कुल्लू की पांच पंचायतों को 1.25 करोड़, ऊना की 5 पंचायतों को 1.25 करोड़ और हमीरपुर की 5 पंचायतों को भी 1.25 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके अलावा कांगड़ा की 2 पंचायतों के लिए 50 लाख रुपये, जबकि बिलासपुर और चंबा की एक-एक पंचायत को 25-25 लाख रुपये जारी किए गए हैं. वहीं, विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत राशि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंचायतों को उपलब्ध करवाया जाएगा. संबंधित पंचायतों को राशि के उपयोग से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और निर्धारित अवधि में इसका उपयोग सुनिश्चित करना होगा.

इन पंचायतों में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार (ETV Bharat)

अब तक 871 पंचायतें चुनी गई निर्विरोध

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को निर्विरोध चुनने की परंपरा नई नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में पहली बार तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के चुनावों के दौरान हुई थी. हालांकि, उस समय पहले चुनाव में निर्विरोध चुनी गई पंचायतों का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद हर चुनाव में यह परंपरा मजबूत होती गई और सरकार ने निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देकर इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया.

हिमाचल में निर्विरोध चुनी गई पंचायतें (ETV Bharat)

वर्ष 2002 के पंचायत चुनावों में 107 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं. इसी तरह से वर्ष 2005 के पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 300 पहुंच गई. वर्ष 2010 के चुनाव में 106 पंचायतों को निर्विरोध चुना गया. इसके बाद वर्ष 2015 में 120 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं. इसी तरह से वर्ष 2020 में 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई. वहीं, अब वर्ष 2026 में हुए पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में 136 पंचायतों को निर्विरोध चुना गया है.

अब पहली बार 25 लाख का सम्मान

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1995 में जब पहली बार पंचायत से लेकर जिला परिषद तक निर्विरोध चुने जाने पर सम्मान राशि देने की पहल की गई थी, तब ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुने जाने पर 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी. वहीं, पंचायत समिति के लिए यह राशि 5 लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए निर्धारित की गई थी. इसके बाद वर्ष 2000 के पंचायत चुनावों में सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी. इसके बाद वर्ष 2005 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों की प्रोत्साहन राशि को सीधे 10 लाख रुपए तक पहुंचा दिया.

कब कितने पंचायतें चुनी गईं निर्विरोध (ETV Bharat GFX)

हालांकि वर्ष 2015 और 2020 के पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायतों को पहले की तरह ही 10 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती रही और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी पुरानी राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया. लेकिन, इस बार निर्विरोध चुने जाने वाली पंचायतों के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25 लाख किया गया है. वहीं, लंबे समय तक पंचायत समिति के लिए 5 लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए ही तय रहे. लेकिन, अब निर्विरोध जिला परिषद चुने जाने पर सम्मान राशि को 15 लाख से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए किया गया है. इसी तरह पंचायत समिति के लिए भी 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तय की गई है.

सर्वसम्मति से चुनाव (FILE, ETV Bharat)

क्या है सर्वसम्मति से चुनाव?

दरअसल, सामान्य चुनावों में जहां उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, वहीं कुछ जगहों पर लोकतंत्र की एक अलग ही तस्वीर उभरती है. जहां न कोई प्रचार का शोर, न वोटिंग के लिए भागदौड़ होती है. यहां फैसले मतपेटी से नहीं, बल्कि आपसी सहमति और विश्वास से लिए जाते हैं. गांव की चौपाल से लेकर पंचायत भवन तक, जब लोग मिल-बैठकर यह तय कर लेते हैं कि वार्ड सदस्य सहित उपप्रधान और प्रधान की किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए तो चुनाव अपने आप 'निर्विरोध' बन जाता है. इसे सर्वसम्मति से चुनाव कहा जाता है. इस प्रक्रिया में न तो मतदान की जरूरत पड़ती है और न ही किसी तरह का चुनावी संघर्ष होता है. इस तरह के आपसी सहमति से लिए गए फैसले से एकता और सामंजस्य की मिसाल तो कायम होती ही है, साथ ही साथ चुनाव में होने वाले खर्च की भी बचत होती है.

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