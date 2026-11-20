भाजपा के विरोध के बावजूद पास हुआ कर्मचारियों से जुड़ा बिल, अब 2003 से रिव्यू होगी डीसीपी, डिमोशन से मिलेगी प्रोटेक्शन
कर्मचारियों से जुड़े इस बिल में रिव्यू डीपीसी के बिना सीनियोरिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा. एक्स सर्विसमैन की सीनियोरिटी भी नहीं होगी प्रभावित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद कर्मचारियों से जुड़ा सबसे अहम बिल पारित हो गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बिल को सदन में रखते हुए बताया कि सीनियोरिटी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण उनकी सरकार को बिल में प्रावधान करने पड़े हैं. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की अवधि अलग-अलग रही है.
सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि वर्ष 2003 से अब तक अनुबंध सेवाकाल की अवधि में कई परिवर्तन हुए हैं. पहले ये अवधि आठ साल की थी. फिर धीरे-धीरे ये कम होती गई और दो साल तक पहुंची है. इसमें एक तरह से आठ साल से लेकर दो साल तक का परिवर्तन हुआ है. ऐसे में अनुबंध सेवाकाल की अवधि की सीनियोरिटी देने के कारण पहले से रेगुलर हुए कर्मचारी एक तरह से डिमोट हो जाएंगे. पहले से रेगुलर हुए कर्मियों की इसी डिमोशन को रोकने के लिए राज्य सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है. सीएम सुक्खू ने कहा कि यही वजह है कि इस बिल के माध्यम से उक्त प्रावधान किया जा रहा है.
सीएम ने कहा कि इसे 12 दिसंबर 2003 से लागू किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि रिव्यू डीपीसी के बिना सीनियोरिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा. सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि एक्स सर्विसमैन की सीनियोरिटी इस बिल से किसी रूप में प्रभावित नहीं होती. इस बिल के पास होने के बाद और एक्ट बनने से कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए सीनियोरिटी के अलावा संबंधित पद के अनुभव को देखा जाएगा. यानी राज्य सरकार एक्सपीरियंस की शर्त अलग से जोड़ेगी. इसके लिए रूल्स नए सिरे से बनाए जाएंगे. वहीं, बिल को लेकर विपक्षी दल भाजपा से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने इसका विरोध किया.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बिल से सरकार के कर्मचारियों के हितैषी होने के दावे की पोल खुल गई है. सरकार कर्मचारियों को कन्फ्यूज कर रही है. नेता विपक्ष ने कहा कि प्रमोशन के लिए क्वालीफाइंग एक्सपीरियंस जोड़ने का मतलब इस प्रक्रिया को प्रभावित करना है. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार केवल अपना समय निकालने का जुगाड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए.
वहीं, भाजपा के तेजतर्रार नेता और कानून के जानकार रणधीर शर्मा ने कहा कि यह बिल कर्मचारी हितों के खिलाफ है. रणधीर शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद हिमाचल सरकार एक बार फिर से गलत तरीके पर काम कर रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है. ताकि कर्मचारियों को उनका लाभ न देना पड़े. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की गाइडलाइन जो कि 6 नवंबर को जारी की गई है, उस अधिसूचना में सिर्फ याचिका कर्ताओं को ही सीनियोरिटी देने के प्रावधान को गलत बताया.
उन्होंने सत्तापक्ष से पूछा कि जो कर्मचारी 2003 में नियुक्त हुआ है, उसके एक्सपीरियंस को अब कैसे आंका जा सकता है? वहीं, बिलासपुर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि बैक डेट से इस बिल को लागू करने से सरकार की मंशा का पता चल गया है. इससे पहले भी कर्मचारी एक्ट इसी तरह बनाया गया था. जम्वाल ने कहा कि वो एक्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया. इससे इस सदन की मर्यादा भी खराब हो रही है.
सीएम सुक्खू ने विपक्षी दल की आपत्तियों और विरोध को लेकर विस्तार से जवाब दिया. सीएम के जवाब के बाद बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जवाब में कहा कि भाजपा की सरकार इतनी कर्मचारी हितैषी थी कि कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया था और पानी की बौछारें की गई थी. भाजपा को याद करना चाहिए था कि जब सदन में पूर्व सरकार के समय में यहां तक कहा गया कि पेंशन के लिए एमएलए का चुनाव लड़ो.
भाजपा सरकार विरासत में कांग्रेस सरकार के लिए 10000 करोड़ का एरियर बकाया छोड़कर गई. इसे हम धीरे-धीरे चुका रहे हैं. सीएम सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस ने अगली बार भी सत्ता में आना है. उन्होंने कहा कि संविधान में हमें अधिकार दिया है कि जरूरत के मुताबिक कानून बना सकें.
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