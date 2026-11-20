ETV Bharat / state

भाजपा के विरोध के बावजूद पास हुआ कर्मचारियों से जुड़ा बिल, अब 2003 से रिव्यू होगी डीसीपी, डिमोशन से मिलेगी प्रोटेक्शन

सीएम सुक्खू ने पेश किया कर्मचारियों से जुड़ा बिल ( @CM Sukhu Post )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद कर्मचारियों से जुड़ा सबसे अहम बिल पारित हो गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बिल को सदन में रखते हुए बताया कि सीनियोरिटी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण उनकी सरकार को बिल में प्रावधान करने पड़े हैं. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की अवधि अलग-अलग रही है.

सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि वर्ष 2003 से अब तक अनुबंध सेवाकाल की अवधि में कई परिवर्तन हुए हैं. पहले ये अवधि आठ साल की थी. फिर धीरे-धीरे ये कम होती गई और दो साल तक पहुंची है. इसमें एक तरह से आठ साल से लेकर दो साल तक का परिवर्तन हुआ है. ऐसे में अनुबंध सेवाकाल की अवधि की सीनियोरिटी देने के कारण पहले से रेगुलर हुए कर्मचारी एक तरह से डिमोट हो जाएंगे. पहले से रेगुलर हुए कर्मियों की इसी डिमोशन को रोकने के लिए राज्य सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है. सीएम सुक्खू ने कहा कि यही वजह है कि इस बिल के माध्यम से उक्त प्रावधान किया जा रहा है.

सीएम ने कहा कि इसे 12 दिसंबर 2003 से लागू किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि रिव्यू डीपीसी के बिना सीनियोरिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा. सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि एक्स सर्विसमैन की सीनियोरिटी इस बिल से किसी रूप में प्रभावित नहीं होती. इस बिल के पास होने के बाद और एक्ट बनने से कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए सीनियोरिटी के अलावा संबंधित पद के अनुभव को देखा जाएगा. यानी राज्य सरकार एक्सपीरियंस की शर्त अलग से जोड़ेगी. इसके लिए रूल्स नए सिरे से बनाए जाएंगे. वहीं, बिल को लेकर विपक्षी दल भाजपा से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने इसका विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बिल से सरकार के कर्मचारियों के हितैषी होने के दावे की पोल खुल गई है. सरकार कर्मचारियों को कन्फ्यूज कर रही है. नेता विपक्ष ने कहा कि प्रमोशन के लिए क्वालीफाइंग एक्सपीरियंस जोड़ने का मतलब इस प्रक्रिया को प्रभावित करना है. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार केवल अपना समय निकालने का जुगाड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए. वहीं, भाजपा के तेजतर्रार नेता और कानून के जानकार रणधीर शर्मा ने कहा कि यह बिल कर्मचारी हितों के खिलाफ है. रणधीर शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद हिमाचल सरकार एक बार फिर से गलत तरीके पर काम कर रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है. ताकि कर्मचारियों को उनका लाभ न देना पड़े. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की गाइडलाइन जो कि 6 नवंबर को जारी की गई है, उस अधिसूचना में सिर्फ याचिका कर्ताओं को ही सीनियोरिटी देने के प्रावधान को गलत बताया.