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शिमला में अब तीन साल के लिए बन सकेंगे रोड परमिट, सुक्खू सरकार ने सदन में रखे रिकॉर्ड इतने बिल

सुक्खू सरकार ने सदन में रखे 13 बिल ( Himachal Assembly )

शिमला: धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को एक साथ 13 बिल सदन के पटल पर रखे. इनमें सबसे अधिक चर्चित बिल कर्मचारियों की सीनियोरिटी को लेकर रहा. इसके अलावा सरकार ने कई अन्य बिल भी रखे. ये बिल सीएम सहित कैबिनेट मंत्रियों ने पटल पर रखे. इन बिलों में कई प्रावधान शामिल हैं. हिमाचल में अब शिमला में तीन साल के लिए रोड परमिट बन सकेंगे. इसे लेकर भी सदन में बिल रखा गया.

इसके अलावा एक बिल में प्रावधान है कि राज्य सरकार खाली पड़ी उस जमीन को वापस लेगी, जो अधिगृहीत की गई थी. वहीं, एक बिल के अनुसार अब सरेआम या गैरमुमकिन रास्ता रोकने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योगों को राहत देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जनविश्वास बिल रखा. पंचायती राज विभाग के मंत्री ने पंचायतों में कोरम से जुड़ा बिल पेश किया.

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में तकनीकी यूनिवर्सिटी में प्रो-वीसी की नियुक्ति के लिए भी बिल लाया गया. दो बिल शहरी निकायों से जुड़े पेश किए गए. अब शहरों में तालों का जंजाल हटाया जा सकेगा. वहीं, एक अन्य अहम बिल में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण सेस लगाया जाए. इनमें कुछ बिल नए थे तो कुछ में संशोधन का प्रावधान किया गया है. गुरुवार को सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रस्ताव किया. उन्होंने विपक्षी दल भाजपा से आग्रह किया कि चूंकि सदन में काम रोको प्रस्ताव चल रहा है, इसे देखते हुए विधेयकों को रखने का काम किया जाए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार व सीएम के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई. इस प्रकार सदन में एक साथ इतने बिल पेश किए गए. अब पेश किए गए बिलों को पारित करने के लिए शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लगाया जाएगा. यानी शनिवार को ये बिल पारित होने के लिए लगेंगे. चूंकि सदन में सत्तापक्ष के पास बहुमत है, लिहाजा बिल पास होने में कोई खास परेशानी आने वाली नहीं है. यहां संक्षेप में जानिए कुछ अहम बिल हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण एक्ट यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में एक संशोधन करने जा रही है. इस संशोधन के तहत अब राज्य सरकार एक्वायर करने के बाद इस्तेमाल न की गई अतिरिक्त भूमि को वापस ले सकती है. इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो सरेआम और गैर मुमकिन रास्ते को रोकेगा, उसे 50000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही उनकी बिजली, पानी की सब्सिडी भी बंद की जा सकती है.