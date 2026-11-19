शिमला में अब तीन साल के लिए बन सकेंगे रोड परमिट, सुक्खू सरकार ने सदन में रखे रिकॉर्ड इतने बिल
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुक्खू सरकार ने एक साथ कई बिल सदन के पटल पर रखा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:36 PM IST
शिमला: धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को एक साथ 13 बिल सदन के पटल पर रखे. इनमें सबसे अधिक चर्चित बिल कर्मचारियों की सीनियोरिटी को लेकर रहा. इसके अलावा सरकार ने कई अन्य बिल भी रखे. ये बिल सीएम सहित कैबिनेट मंत्रियों ने पटल पर रखे. इन बिलों में कई प्रावधान शामिल हैं. हिमाचल में अब शिमला में तीन साल के लिए रोड परमिट बन सकेंगे. इसे लेकर भी सदन में बिल रखा गया.
इसके अलावा एक बिल में प्रावधान है कि राज्य सरकार खाली पड़ी उस जमीन को वापस लेगी, जो अधिगृहीत की गई थी. वहीं, एक बिल के अनुसार अब सरेआम या गैरमुमकिन रास्ता रोकने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योगों को राहत देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जनविश्वास बिल रखा. पंचायती राज विभाग के मंत्री ने पंचायतों में कोरम से जुड़ा बिल पेश किया.
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में तकनीकी यूनिवर्सिटी में प्रो-वीसी की नियुक्ति के लिए भी बिल लाया गया. दो बिल शहरी निकायों से जुड़े पेश किए गए. अब शहरों में तालों का जंजाल हटाया जा सकेगा. वहीं, एक अन्य अहम बिल में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण सेस लगाया जाए. इनमें कुछ बिल नए थे तो कुछ में संशोधन का प्रावधान किया गया है.
गुरुवार को सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रस्ताव किया. उन्होंने विपक्षी दल भाजपा से आग्रह किया कि चूंकि सदन में काम रोको प्रस्ताव चल रहा है, इसे देखते हुए विधेयकों को रखने का काम किया जाए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार व सीएम के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई. इस प्रकार सदन में एक साथ इतने बिल पेश किए गए. अब पेश किए गए बिलों को पारित करने के लिए शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लगाया जाएगा. यानी शनिवार को ये बिल पारित होने के लिए लगेंगे. चूंकि सदन में सत्तापक्ष के पास बहुमत है, लिहाजा बिल पास होने में कोई खास परेशानी आने वाली नहीं है.
यहां संक्षेप में जानिए कुछ अहम बिल
हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण एक्ट यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में एक संशोधन करने जा रही है. इस संशोधन के तहत अब राज्य सरकार एक्वायर करने के बाद इस्तेमाल न की गई अतिरिक्त भूमि को वापस ले सकती है. इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो सरेआम और गैर मुमकिन रास्ते को रोकेगा, उसे 50000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही उनकी बिजली, पानी की सब्सिडी भी बंद की जा सकती है.
पंचायती राज एक्ट में कोरम की समस्या खत्म करने के लिए भी बिल के माध्यम से प्रावधान किया जा रहा है. राज्य सरकार शहरों में लटकी कई तरह की तारों को हटाने के लिए नगर निगम और नगर परिषदों को अधिकार देने के लिए भी म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन कर रही है. वहीं, तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति का पद सृजित किया जा रहा है.
शिमला में सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड परमिट अब एक साथ 3 साल के लिए देने का प्रावधान भी बिल के जरिए किया जा रहा है. इसके लिए शिमला रोड यूजर एक्ट में संशोधन का बिल रखा गया है. उद्योग विभाग के तहत इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन के लिए भी विधेयक लाया गया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक और विधेयक जन विश्वास बिल के रूप में है. इसके तहत कई कानूनों में जेल की सजा जैसे प्रावधान हटाए जाएंगे. राज्य सरकार ने सर्टेन गुड्स कैरीड थ्रू रोड्स यानी सीजीएसआर एक्ट में भी संशोधन करने का फैसला लिया है. इस संशोधन में प्रति क्विंटल 25 रूपये तक एनवायरमेंट सेस लगाया जा सकता है. इस सेस की दर को सरकार बाद में तय करेगी.
राज्य सरकार ने सुखाश्रय योजना के लिए एक नया एक्ट लाया है. कारण ये है कि पिछला एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के कारण भारत सरकार से मंजूर नहीं हुआ था. अब नया एक्ट बनाया जाएगा. इसके लिए बिल के तहत सुखाश्रय कानून पर हर साल 80 से 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे अनाथ, परित्यक्त बच्चों और बेसहारा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का कानूनी अधिकार मिलेगा. विधेयक में सुखाश्रय कोष की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है.
इसी बीच, विधानसभा के शीतकालीन सेशन में नए विधेयकों को रखने से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "कुछ बिल बहुत अहम हैं. ये बिल हिमाचल प्रदेश के हित को सुरक्षित करने के लिए लाए गए हैं. अब राज्य सरकार के पास भूमि अधिग्रहण से ली गई अतिरिक्त जमीन को वापस लेने का अधिकार होगा. वर्तमान में ऐसी कोई शक्ति राज्य के पास नहीं है. इससे बिना उपयोग के पड़ी जमीन को उपयोगी बनाया जा सकेगा.
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