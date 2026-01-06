ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार के 'हिम चंडीगढ़' प्रोजेक्ट का विरोध शुरू, जमीन अधिग्रहण को लेकर भड़के ग्रामीण

ग्रामीणों ने किया सुक्खू सरकार के 'हिम चंडीगढ़' प्रोजेक्ट का विरोध ( ETV BHARAT )

सोलन: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित 'हिम चंडीगढ़' परियोजना का स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है. मलपुर और संडोली पंचायतों के ग्रामीणों ने न्यू टाउनशिप के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई है.लोगों का कहना है कि इस योजना से वे भूमिहीन हो जाएंगे और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा. न्यू टाउनशिप के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण मंगलवार को शीतलपुर में आयोजित बैठक में मलपुर और संडोली पंचायतों के लोगों ने एक स्वर में न्यू टाउनशिप का विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन पहले ही फोरलेन और रेलवे परियोजनाओं में चली गई है. अब बची हुई जमीन को भी टाउनशिप के नाम पर अधिकृत किया जा रहा है. लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जबरन जमीन ली तो वे आंदोलन करेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे. ग्रामीणों ने किया सुक्खू सरकार के 'हिम चंडीगढ़' प्रोजेक्ट का विरोध (ETV BHARAT) ग्रामीणों को भूमिहीन होने का डर संडोली पंचायत के पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंडलस ने कहा कि टाउनशिप बनने से स्थानीय लोग पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी और दूध उत्पादन है. जमीन खत्म होने से ये पुश्तैनी काम अपने आप समाप्त हो जाएंगे.