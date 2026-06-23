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सुक्खू सरकार का APMC चेयरपर्सन को तोहफा, 24 हजार से 60 हजार होगा मानदेय

शिमला: हिमाचल की कृषि मंडियों से जुड़े पदाधिकारियों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने APMC चेयरपर्सन के मासिक मानदेय में ढाई गुना तक बढ़ोतरी का फैसला किया है. जिसके तहत अब तक 24 हजार रुपये प्रतिमाह पाने वाले एपीएमसी चेयरमैन को 60 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उपज विपणन (वित्तीय) नियम, 2006 में संशोधन का मसौदा जारी किया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं.

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कृषि मंडी समितियों के गैर-सरकारी अध्यक्ष को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि की जाएगी. नए प्रावधान के तहत अध्यक्ष को 60,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, मंडी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को भी बैठक में भाग लेने पर 3,000 रुपये प्रति बैठक भत्ता (सिटिंग अलाउंस) देने का प्रस्ताव रखा गया है.

सुक्खू सरकार का APMC चेयरपर्सन को तोहफा (Notification)

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना के ई-राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यह संशोधन लागू होने पर “हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उपज विपणन (वित्तीय) संशोधन नियम, 2026” के नाम से जाना जाएगा और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.