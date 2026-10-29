हिमाचल में दूध बेचने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दोगुनी की प्रोत्साहन राशि, अब हर लीटर पर मिलेंगे इतने रुपये
हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार ने दूध उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने दूध प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:59 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है. अब पात्र दूध उत्पादकों को दूध की आपूर्ति पर पहले के मुकाबले दोगुनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी. प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता को 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने की मंजूरी दे दी है.
इस योजना के दायरे में गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े पात्र दूध उत्पादक आएंगे. सरकार ने योजना के लिए 14 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया है. इस फैसले से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय बजट घोषणा के अनुरूप लिया है. योजना के तहत पात्र दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी.
निजी डेयरी समितियों से जुड़े किसानों को राहत
हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों को अब तक 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी. इन समितियों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण किसानों को समान स्तर की प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध करवाना चुनौतीपूर्ण था. इसी असमानता को दूर करने और ऐसे दूध उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी. अब सरकार ने प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर किसानों को राहत देने का फैसला लिया है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर
सरकार का मानना है कि दूध प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी से किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए डेयरी फार्मिंग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभकारी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने तथा दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए भी कदम उठा रही है.
किसानों को स्थायी आजीविका के अवसर देने का लक्ष्य
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ उपलब्ध करवाने और कृषि व इससे जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रोत्साहन राशि बढ़ने से गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े पात्र दूध उत्पादकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी और डेयरी विकास योजनाओं का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचेगा".
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए डेयरी फार्मिंग को लाभकारी बनाने पर विशेष बल दे रही है. दूध उत्पादन बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादों की खरीद व विपणन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए किसान हितैषी योजनाएं जारी रहेंगी. इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना और हिमाचल प्रदेश में समावेशी विकास को गति देना है.
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