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हिमाचल में दूध बेचने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दोगुनी की प्रोत्साहन राशि, अब हर लीटर पर मिलेंगे इतने रुपये

हिमाचल में दोगुनी हुई दूध की प्रोत्साहन राशि ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है. अब पात्र दूध उत्पादकों को दूध की आपूर्ति पर पहले के मुकाबले दोगुनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी. प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता को 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने की मंजूरी दे दी है.

इस योजना के दायरे में गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े पात्र दूध उत्पादक आएंगे. सरकार ने योजना के लिए 14 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया है. इस फैसले से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय बजट घोषणा के अनुरूप लिया है. योजना के तहत पात्र दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी. निजी डेयरी समितियों से जुड़े किसानों को राहत हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों को अब तक 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी. इन समितियों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण किसानों को समान स्तर की प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध करवाना चुनौतीपूर्ण था. इसी असमानता को दूर करने और ऐसे दूध उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी. अब सरकार ने प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर किसानों को राहत देने का फैसला लिया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर