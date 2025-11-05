ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार का दावा, 2776 करोड़ का रेवन्यू सरप्लस, हिमाचल के इतिहास में पहली बार हासिल की ये उपलब्धि

सुक्खू सरकार का दावा, 2776 करोड़ का रेवन्यू सरप्लस ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है. सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष में प्रदेश ने 2,776 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इसे प्रदेश की आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता और राजस्व सुधारों का परिणाम बताया है. उनका कहना है कि ये उपलब्धि न सिर्फ प्रदेश की वित्तीय सेहत में सुधार का संकेत है, बल्कि आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम भी है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 2024-25 में 2776 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है. पिछली सरकार के समय ये घाटा 762 करोड़ रुपये था. राज्य का कुल ऋण भार घटाकर 31 मार्च 2025 तक 27,764 करोड़ रुपये किया गया. पहले यह करीब 31,000 करोड़ रुपये था. ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई वित्तीय सुधार और पुनर्गठन किए गए हैं. 'गैर जरूरी खर्चों पर लगाया अंकुश' प्रवक्ता ने कहा कि सुक्खू सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसके लिए 2024-25 में सरकार ने 315 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था की है. उन्होंने बताया कि सरकार ने 280 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को भी आकर्षित किया है. वहीं, सरकार ने प्रशासनिक सुधार और वित्तीय नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके लिए गैर-जरूरी खर्चों पर अंकुश लगाकर 20 फीसदी तक बचत की गई है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया है. क्या होता है रेवेन्यू सरप्लस एक वित्तीय स्थिति है जिसमें सरकार या कंपनी की राजस्व आय उसके वर्तमान राजस्व व्यय से अधिक होती है. यह बचत की तरह है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का संकेत है.