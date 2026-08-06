हिमाचल में अफसरशाही में फेरबदल, इन्हें मिला HRTC के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा
हिमाचल में 5 वरिष्ठ IAS को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी. जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:08 PM IST
शिमला: हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अफसरशाही में फिर बदलाव किया है. प्रदेश सरकार ने पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, जो अपने वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, डिजिटल गवर्नेंस और एचआरटीसी जैसे अहम विभागों की कमान नए अधिकारियों के हाथों में अतिरिक्त प्रभार के रूप में आ गई है.
मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगी. जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी को उद्योग निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
वहीं, हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल कांत सरोच को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसी तरह विशेष सचिव (शिक्षा) शुभ करण सिंह को ऊर्जा विभाग के निदेशक का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के निदेशक शिवम प्रताप सिंह अब हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे.
इस पद पर सेवाएं दे रहे निपुण जिंदल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए हैं. ऐसे में अब अगले आदेशों तक शिवम प्रताप सिंह एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक का जिम्मा देखेंगे. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक अभिषेक वर्मा को डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ नए विभागों का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे.
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