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सुक्खू सरकार ने चुने 36 ऐसे उत्पाद, जो बदल सकते हैं गांवों की तकदीर! हिमाचल में अब हर जिले की होगी अपनी अलग पहचान

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पहचान अब केवल सेब, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं रहेगी. प्रदेश का हर जिला जल्द ही अपने विशिष्ट उत्पादों के जरिए देश और दुनिया में नई पहचान बनाएगा. सरकार ने ऐसी रणनीति तैयार की है, जो पारंपरिक उत्पादों को बाजार से जोड़ेगी, स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी.

इस दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 'वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट (ODTP)' कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों से कुल 36 विशिष्ट उत्पादों का चयन किया है. इन उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है. कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के तीन-तीन उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग और स्थानीय महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

बिलासपुर के अदरक, चंबा की चप्पल को मिलेगी पहचान

दुनिया भर में अब बिलासपुर से अदरक, सेरीकल्चर और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन, हमीरपुर से हल्दी, बांस और मक्की, कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय, किन्नौर से चुल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा, कुल्लू से ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टोपी, लाहौल-स्पीति से सी-बकथॉर्न, पुल्ले और हरी मटर, मंडी से सेपू बड़ी, धातु शिल्प और पत्थर-लकड़ी की नक्काशी, शिमला से सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा और गुच्छी मशरूम, सिरमौर से लहसुन, अदरक और सिरमौरी लोइया, सोलन से मशरूम, टमाटर और फार्मास्यूटिकल उत्पाद और ऊना से आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट को पहचान मिलेगी. प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पादकों को उद्योगों और संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए पहले ही तीन विक्रेता विकास कार्यक्रम और पांच रोजगार विकास कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है.