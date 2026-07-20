सुक्खू सरकार ने चुने 36 ऐसे उत्पाद, जो बदल सकते हैं गांवों की तकदीर! हिमाचल में अब हर जिले की होगी अपनी अलग पहचान
CM सुक्खू ने कहा, उत्पादकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ-साथ व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और बायर-सेलर मीट में भागीदारी के लिए सहयोग दिया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 8:36 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की पहचान अब केवल सेब, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं रहेगी. प्रदेश का हर जिला जल्द ही अपने विशिष्ट उत्पादों के जरिए देश और दुनिया में नई पहचान बनाएगा. सरकार ने ऐसी रणनीति तैयार की है, जो पारंपरिक उत्पादों को बाजार से जोड़ेगी, स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी.
इस दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 'वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट (ODTP)' कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों से कुल 36 विशिष्ट उत्पादों का चयन किया है. इन उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है. कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के तीन-तीन उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग और स्थानीय महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
बिलासपुर के अदरक, चंबा की चप्पल को मिलेगी पहचान
दुनिया भर में अब बिलासपुर से अदरक, सेरीकल्चर और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन, हमीरपुर से हल्दी, बांस और मक्की, कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय, किन्नौर से चुल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा, कुल्लू से ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टोपी, लाहौल-स्पीति से सी-बकथॉर्न, पुल्ले और हरी मटर, मंडी से सेपू बड़ी, धातु शिल्प और पत्थर-लकड़ी की नक्काशी, शिमला से सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा और गुच्छी मशरूम, सिरमौर से लहसुन, अदरक और सिरमौरी लोइया, सोलन से मशरूम, टमाटर और फार्मास्यूटिकल उत्पाद और ऊना से आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट को पहचान मिलेगी. प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पादकों को उद्योगों और संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए पहले ही तीन विक्रेता विकास कार्यक्रम और पांच रोजगार विकास कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है.
|जिला
|उत्पादों को मिलेगी पहचान
|बिलासपुर
|अदरक, सेरीकल्चर और मत्स्य पालन
|चंबा
|चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन
|हमीरपुर
|हल्दी, बांस और मक्की
|कांगड़ा
|कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय
|किन्नौर
|चुल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा
|कुल्लू
|ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टोपी
|लाहौल-स्पीति
|सी-बकथॉर्न, पुल्ले और हरी मटर
|मंडी
|सेपू बड़ी, धातु शिल्प और पत्थर-लकड़ी की नक्काशी
|शिमला
|सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा और गुच्छी मशरूम
|सिरमौर
|लहसुन, अदरक और सिरमौरी लोइया
|सोलन
|मशरूम, टमाटर और फार्मास्यूटिकल उत्पाद
|ऊना
|आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट
अक्टूबर में होगा मेगा आयोजन
अब इस अभियान के अगले चरण में अक्टूबर 2026 में ओडीटीपी के तहत चयनित उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी और रिवर्स बायर-सेलर मीट आयोजित की जाएगी. इसमें उत्पादकों, निर्यातकों, निवेशकों, खुदरा विक्रेताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि व्यापारिक साझेदारियां बढ़ें और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सके.
चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "राज्य की आगामी औद्योगिक नीति में इन चयनित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा. इसके तहत भूमि पर रियायत, स्टाम्प शुल्क में छूट, रियायती बिजली, एसजीएसटी रीइंबर्समेंट और प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. इससे स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा. सरकार चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दे रही है."
पारंपरिक विरासत और स्थानीय कौशल को नई पहचान
सीएम सुक्खू ने कहा कि, उत्पादकों को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ-साथ व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और बायर-सेलर मीट में भागीदारी के लिए भी सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 'वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट' कार्यक्रम हिमाचल की पारंपरिक विरासत और स्थानीय कौशल को नई पहचान देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा.
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