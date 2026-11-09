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13 नवंबर को सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, चुनाव से पहले युवाओं को मिल सकता है नौकरियों का बड़ा तोहफा!

13 नवंबर को हिमाचल कैबिनेट की बैठक ( FILE @DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक लिहाज से अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं. प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अब बड़े फैसलों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. खासकर युवाओं को रोजगार देने और चुनावी गारंटियों को धरातल पर उतारने के मोर्चे पर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है. इसी कड़ी में 13 नवंबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर सभी की निगाहें टिक गई हैं.

शीतकालीन सत्र से पहले हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक