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हिमाचल की 3.50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने आयेंगे 1500 रुपये, परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की महिलाओं और लाखों परिवारों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की बहुप्रतीक्षित योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.

सरकार ने इसके लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है. इतना ही नहीं, योजना के दायरे में आने वाले पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी फैसला लिया गया है. वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए पहले ही मासिक आर्थिक सहायता 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है. इस फैसले के साथ ही प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक संबल देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने का रास्ता साफ हो गया है.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसलों में प्रदेश के 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसके माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत किया जाएगा. सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने को भी मंजूरी दी है. वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. पानी बेचने के लिए बनेगी एक समान नीति कैबिनेट ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का फैसला लिया. इसके तहत शुरुआती बेंचमार्क दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है. यह दर राज्य की मौजूदा और भविष्य की सभी परियोजनाओं पर लागू होगी. दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़े निर्धारित तंत्र के अनुसार संशोधन किया जाएगा. 1000 रोगी मित्र होंगे तैनात स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई. अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया जाएगा. आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने के साथ आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित कर भरने का फैसला लिया गया. सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे. डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई. पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी