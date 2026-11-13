हिमाचल की 3.50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने आयेंगे 1500 रुपये, परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक. बैठक में लिए कई अहम फैसले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:30 PM IST
शिमला: हिमाचल की महिलाओं और लाखों परिवारों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की बहुप्रतीक्षित योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
सरकार ने इसके लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है. इतना ही नहीं, योजना के दायरे में आने वाले पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी फैसला लिया गया है. वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए पहले ही मासिक आर्थिक सहायता 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है. इस फैसले के साथ ही प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक संबल देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने का रास्ता साफ हो गया है.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसलों में प्रदेश के 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसके माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत किया जाएगा. सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने को भी मंजूरी दी है. वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है.
पानी बेचने के लिए बनेगी एक समान नीति
कैबिनेट ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का फैसला लिया. इसके तहत शुरुआती बेंचमार्क दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है. यह दर राज्य की मौजूदा और भविष्य की सभी परियोजनाओं पर लागू होगी. दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़े निर्धारित तंत्र के अनुसार संशोधन किया जाएगा.
1000 रोगी मित्र होंगे तैनात
स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई. अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया जाएगा.
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने के साथ आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित कर भरने का फैसला लिया गया. सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे. डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई.
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देकर लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से करवाने को मंजूरी दी गई है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा. इसके अलावा कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरोह को पुलिस थाना बनाने और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया.
परिवहन क्षेत्र को राहत, डीजल बस खरीद पर 40 फीसदी सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 2023 के तहत चिह्नित उपमंडल के भीतर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है. इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा रूट पर बस संचालन के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने लंबे समय से परियोजनाओं को लागू नहीं करने के चलते 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी. वहीं, नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाने का फैसला लिया गया. वहीं स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 साल पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी. परियोजनाओं के कमीशन होने के 50 साल पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्रों की तर्ज पर
प्रदेश में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू करने को मंजूरी दी गई. इसके तहत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा. पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना शुरू होगी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे.
- प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे.]
- कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा.
- युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन के चार प्रतिशत कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे.
- सिरमौर जिले के नव-उन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरे जाएंगे.
- बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने का फैसला लिया गया.
- चंबा जिले के पांगी में जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा.
- कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय (सिविल) स्थापित करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे.
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