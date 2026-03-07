पंचायतों में अब नहीं रहेगा दो टर्म के बाद का रिजर्वेशन, कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला
शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने आरक्षण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब किसी भी पंचायत में एक ही वर्ग के लिए लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक आरक्षण लागू नहीं रहेगा. कैबिनेट के इस फैसले का असर सिर्फ ग्राम पंचायतों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों पर भी यही नियम लागू किया जाएगा.
शनिवार को शिमला में मुख्यंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित बदलावों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगने का फैसला किया गया. इसके साथ प्रस्तावित बदलावों में यह प्रावधान है कि जो पंचायतें बेस ईयर 2010 से लगातार दो टर्म तक रिजर्व रही हैं, उन्हें आने वाले पंचायत चुनावों में रिजर्व नहीं किया जाएगा.
सोशल सिक्योरिटी पेंशन नियम को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन नियम 2010 में बदलावों को भी मंजूरी दी है. जिसमें 'बेसहारा' शब्द को और साफ तरीके से फिर से परिभाषित किया गया है और फायदे पाने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है. बदले हुए नियमों के तहत, जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास कमाई का कोई अलग सोर्स नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला माना जाएगा. कैबिनेट ने राज्य के बच्चों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40 परसेंट बढ़ाने का फैसला किया.
15 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैंसिल
कैबिनेट ने उन 15 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल करने की मंजूरी दी, जो वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने के बावजूद चालू नहीं हो पाए थे. कैबिनेट ने पंडोह में 10 MW का छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को अलॉट करने का फैसला किया, बशर्ते BBMB राज्य सरकार को बिना इस्तेमाल की जमीन लौटा दे. राज्य सरकार को BBMB से 13 परसेंट फ्री बिजली और 5 परसेंट बिजली अपने हिस्से के तौर पर मिलेगी. इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम, दोनों के इन-विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस पॉलिसी को भी मंजूरी दी.
मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने ढगवार में रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के मिल्क प्रोड्यूसर शामिल होंगे. इसके अलावा, ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के मैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रखा जाएगा.
उड़ाने बढ़ाने को मंजूर
वहीं मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ रूट पर हेली-टैक्सी की उड़ाने तीन से बढ़ाकर 12 करने को मंजूरी दी है, जिसमें हफ्ते में छह दिन, दिन में दो बार फ्लाइट चलाई जाएंगी. राज्य सरकार ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी.
आउटसोर्स कर्मचारियों के सैलरी का रास्ता साफ
हिमाचल में जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी राज्य के रिसोर्स से जारी करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया है. कैबिनेट ने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग-अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर भरने को मंजूरी दी. वहीं, मंत्रिमंडल ने कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के दो पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी.
भरे जाएंगे 16 पद
कैबिनेट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फैसला किया. वहीं, कैबिनेट ने इन्फ़ॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के तीन पद भरने का फैसला किया. हमीरपुर ज़िले के खरडी में स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड कैपेसिटी बढ़ाकर 100 बेड करने की मंज़ूरी दी गई. इसके अलावा, इसका नाम स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस रखने का भी फैसला किया गया.
कैबिनेट ने ऊना ज़िले के गगरेट में सब डिवीज़नल पुलिस ऑफिस बनाने और ज़रूरी पोस्ट बनाने और भरने को मंज़ूरी दी. कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए शिमला ज़िले की कोटखाई तहसील के मौजा कुफ़्टू में ज़मीन शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में ट्रांसफ़र करने को मंज़ूरी दी. पांवटा साहिब तहसील के मौजा हरिपुर टोहाना में ज़मीन शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में ट्रांसफ़र करने पर भी मुहर लगाई.
कैबिनेट ने नूरपुर ज़िले में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और ज़रूरी पोस्ट बनाने और भरने का फैसला किया. ऊना ज़िले में टाहलीवाल में फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड करने और ज़रूरी पोस्ट बनाने और भरने का फैसला किया. कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति और कुल्लू ज़िलों के लिए 2016 में पटवारी के पद के लिए चुने गए बाकी सात उम्मीदवारों को खाली पदों पर नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी.
लीज रूल्स, 2013 में बदलाव
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लीज रूल्स, 2013 के रूल 7 में बदलाव करके हिमुडा के पक्ष में 80 साल की लीज देने को भी मंजूरी दे दी, जिसमें पहले यह नियम था कि राज्य सरकार 40 साल से ज्यादा समय के लिए जमीन की लीज नहीं देगी. कैबिनेट ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में काम कर रहे पार्ट-टाइम वाटर कैरियर्स की सेवाओं को रेगुलर करने का फैसला किया, जिन्होंने 31 मैच 2025 तक 11 साल की सेवा (पार्ट-टाइम वाटर कैरियर के तौर पर सात साल और डेली वेजर्स के तौर पर चार साल) पूरी कर ली है.
