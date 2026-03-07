ETV Bharat / state

पंचायतों में अब नहीं रहेगा दो टर्म के बाद का रिजर्वेशन, कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने आरक्षण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब किसी भी पंचायत में एक ही वर्ग के लिए लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक आरक्षण लागू नहीं रहेगा. कैबिनेट के इस फैसले का असर सिर्फ ग्राम पंचायतों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों पर भी यही नियम लागू किया जाएगा. शनिवार को शिमला में मुख्यंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित बदलावों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगने का फैसला किया गया. इसके साथ प्रस्तावित बदलावों में यह प्रावधान है कि जो पंचायतें बेस ईयर 2010 से लगातार दो टर्म तक रिजर्व रही हैं, उन्हें आने वाले पंचायत चुनावों में रिजर्व नहीं किया जाएगा. सोशल सिक्योरिटी पेंशन नियम को मंजूरी मंत्रिमंडल ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन नियम 2010 में बदलावों को भी मंजूरी दी है. जिसमें 'बेसहारा' शब्द को और साफ तरीके से फिर से परिभाषित किया गया है और फायदे पाने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है. बदले हुए नियमों के तहत, जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास कमाई का कोई अलग सोर्स नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला माना जाएगा. कैबिनेट ने राज्य के बच्चों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40 परसेंट बढ़ाने का फैसला किया. 15 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैंसिल कैबिनेट ने उन 15 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल करने की मंजूरी दी, जो वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने के बावजूद चालू नहीं हो पाए थे. कैबिनेट ने पंडोह में 10 MW का छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को अलॉट करने का फैसला किया, बशर्ते BBMB राज्य सरकार को बिना इस्तेमाल की जमीन लौटा दे. राज्य सरकार को BBMB से 13 परसेंट फ्री बिजली और 5 परसेंट बिजली अपने हिस्से के तौर पर मिलेगी. इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम, दोनों के इन-विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस पॉलिसी को भी मंजूरी दी. मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड बनाने को मंजूरी कैबिनेट ने ढगवार में रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के मिल्क प्रोड्यूसर शामिल होंगे. इसके अलावा, ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के मैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रखा जाएगा. उड़ाने बढ़ाने को मंजूर