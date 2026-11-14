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14 साल बाद केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को मिलेगी अपनी जमीन, कैबिनेट ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को दी मंजूरी

केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं ( ETV Bharat )

बिलासपुर: केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को आखिरकार अपना स्थायी भवन मिलने की उम्मीद जगी है. पिछले करीब 14 वर्षों से जमीन और भवन की समस्या से जूझ रहे विद्यालय के लिए प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को मंजूरी प्रदान कर दी है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले से विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.

हालांकि, अब भूमि लीज की आगामी औपचारिकताएं पूरी होने और भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार रहेगा. वर्ष 2012 में घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हुई थी. उस समय क्षेत्र के लोगों को उम्मीद जगी थी कि उनके बच्चों को घर के नजदीक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय को अपना स्थायी भवन नसीब नहीं हो पाया.

वहीं, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को अपना स्थायी परिसर मिलने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है". राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि लीज पर देने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा की जल्द ही भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. अपना परिसर बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और विद्यालय को आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा. शुरुआत से ही विद्यालय मंदिर की सराय में संचालित किया जा रहा था. पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण भवन को नुकसान पहुंचा था. भवन की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में शिफ्ट करना पड़ा था. यह स्थिति विद्यालय के लिए स्थायी भवन की जरूरत को और भी गंभीरता से सामने लाती है.