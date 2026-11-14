14 साल बाद केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को मिलेगी अपनी जमीन, कैबिनेट ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को दी मंजूरी
वर्ष 2012 में घुमारवीं में हुई थी केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत. करीब डेढ़ दशक बाद भी विद्यालय को स्थायी भवन नसीब नहीं मिल पाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:56 PM IST
बिलासपुर: केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को आखिरकार अपना स्थायी भवन मिलने की उम्मीद जगी है. पिछले करीब 14 वर्षों से जमीन और भवन की समस्या से जूझ रहे विद्यालय के लिए प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को मंजूरी प्रदान कर दी है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले से विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.
हालांकि, अब भूमि लीज की आगामी औपचारिकताएं पूरी होने और भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार रहेगा. वर्ष 2012 में घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हुई थी. उस समय क्षेत्र के लोगों को उम्मीद जगी थी कि उनके बच्चों को घर के नजदीक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय को अपना स्थायी भवन नसीब नहीं हो पाया.
वहीं, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को अपना स्थायी परिसर मिलने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है".
राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि लीज पर देने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा की जल्द ही भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. अपना परिसर बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और विद्यालय को आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा.
शुरुआत से ही विद्यालय मंदिर की सराय में संचालित किया जा रहा था. पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण भवन को नुकसान पहुंचा था. भवन की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में शिफ्ट करना पड़ा था. यह स्थिति विद्यालय के लिए स्थायी भवन की जरूरत को और भी गंभीरता से सामने लाती है.
विद्यालय में कमरों की संख्या सीमित होने के कारण प्रवेश के इच्छुक कई बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, पर्याप्त भवन सुविधा न होने के चलते यहां अभी तक जमा एक और जमा दो की कक्षाएं भी शुरू नहीं हो सकी हैं. ऐसे में दसवीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूलों का रुख करना पड़ता है। इससे अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
स्थायी भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का मामला लंबे समय से सरकारी फाइलों में अटका हुआ था. स्थानीय प्रशासन की ओर से भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की गई थी, लेकिन वन विभाग से संबंधित अनापत्ति और भूमि हस्तांतरण की औपचारिकताओं के चलते मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था. इस बीच अब प्रदेश कैबिनेट की ओर से 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने की मंजूरी मिलने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के समय जो उम्मीदें जगी थीं, वे अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं. सीमित संसाधनों और भवन की समस्या के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी पड़ रही है. लोगों ने उम्मीद जताई है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब भूमि लीज की शेष औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी और विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा. इससे न केवल विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि घुमारवीं क्षेत्र के अधिक बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर भी मिल सकेगा.
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