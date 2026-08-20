Sukhram Meghwal Death Case : चिकित्सा मंत्री पर तंज, बेनीवाल बोले- उनको तो उनके घर के ही लोग नहीं मानते
नागौर जिला अस्पताल में मरीज की मौत के मामले में तीसरे दिन भी धरना जारी. परिजन 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़े.
Published : August 20, 2026 at 10:44 PM IST
नागौर: जिला अस्पताल के CCU वार्ड के शौचालय में हुए हादसे में मरीज की मौत के मामले में परिजनों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. गुरुवार को परिजन मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे. प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बनी, जिसके चलते मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका. चावंडिया निवासी सुखाराम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शौचालय जाते समय वहां लगा पत्थर का पार्टिशन उनके ऊपर गिर गया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.
प्रशासन ने परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं. उनकी प्रमुख मांगों में 50 लाख रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना शामिल है. इसके अलावा लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है. आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन लगातार परिजनों से समझाइश कर रहा है. मौके पर नागौर CO जतिन जैन, SDM गोविंद सिंह भींचर और तहसीलदार नरसिंह राम टाक मौजूद रहे.
वहीं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार को धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया. बेनीवाल ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे लोगों को पुलिस के बल पर दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही.
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प्रशासन का तानाशाही रवैया : जिस तरह का तानाशाही रवैया प्रशासन की ओर से इस धरने को लेकर अपनाया गया है, मैं इसकी लेकर निंदा करता हूं. जो भी इस मामले में दोषी हैं वह जेल में जाएंगे. प्रसूताओं की मौत के बाद में राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग पर लोगों का भरोसा उठ गया है और स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान आता है कि प्रसूता अच्छे तरीके से अस्पताल के अंदर आई थीं. यह मजाक बन गया है.
नागौर जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर दिवंगत सुखाराम मेघवाल की मृत्यु के मामले में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीड़ित परिजनों एवं मेघवाल समाज सहित विभिन्न समाजों के लोगो से मुलाकात की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्य भी पीड़ित पक्ष के साथ लगातार धरने पर बैठे… pic.twitter.com/PrhfOI5JiS— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) August 20, 2026
चिकित्सा मंत्री पर कसा तंज : राजस्थान का इस बात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं सोच रहे हैं. भजनलाल शर्मा का लोग रोज मजाक उड़ा रहे हैं. चिकित्सा मंत्री को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा चिकित्सा मंत्री पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान हैं. उनको तो उनके घरवाले ही नहीं मानते, बाहर कौन मानेगा.