ETV Bharat / state

Sukhram Meghwal Death Case : चिकित्सा मंत्री पर तंज, बेनीवाल बोले- उनको तो उनके घर के ही लोग नहीं मानते

सुखाराम की मौत को लेकर धरना जारी... ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: जिला अस्पताल के CCU वार्ड के शौचालय में हुए हादसे में मरीज की मौत के मामले में परिजनों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा. गुरुवार को परिजन मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे. प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बनी, जिसके चलते मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका. चावंडिया निवासी सुखाराम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शौचालय जाते समय वहां लगा पत्थर का पार्टिशन उनके ऊपर गिर गया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई. प्रशासन ने परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं. उनकी प्रमुख मांगों में 50 लाख रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना शामिल है. इसके अलावा लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है. आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन लगातार परिजनों से समझाइश कर रहा है. मौके पर नागौर CO जतिन जैन, SDM गोविंद सिंह भींचर और तहसीलदार नरसिंह राम टाक मौजूद रहे. बेनीवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Nagaur)