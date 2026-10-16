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अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर चमकी चंडीगढ़ की प्राकृतिक धरोहर, सुखना वेटलैंड को मिला रामसर दर्जा, दुर्लभ पक्षियों और वन्यजीवों के संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

सुखना वेटलैंड को मिला रामसर दर्जा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सुखना वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल का दर्जा मिलने से चंडीगढ़ की प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिली है. इस उपलब्धि पर चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने खुशी जताते हुए शहरवासियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और संरक्षण कार्यों से जुड़े लोगों को बधाई दी.

संरक्षण के प्रयासों को मिलेगी मजबूती: प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, "यह उपलब्धि वेटलैंड के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण है. रामसर सूची में शामिल होने से सुखना वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और जैव विविधता की सुरक्षा के प्रयासों को मजबूती मिलेगी."