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बड़ा बयान : रंधावा बोले- मैं लकी हूं, मुझे गहलोत जैसे बेस्ट CM के साथ काम करने का मौका मिला

विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की. जूली ने भाजपा पर किया पलटवार...

Congress Legislature Party meeting
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद नेता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 10:52 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में आगामी चुनावों को लेकर सियासी हलचल के बीच मंगलवार रात विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की. रंधावा ने गहलोत के नेतृत्व और उनके कांग्रेस के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें बेस्ट CM बताया. रंधावा ने कहा कि जब उन्हें राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था, तब वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उन्हें अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेता के साथ काम करने का अवसर मिला.

मैं खुद को सबसे ज्यादा लकी मानता था : विधायक दल की बैठक में रंधावा ने कहा, जब मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया गया, तो मैं खुद को सबसे ज्यादा लकी मानता था, क्योंकि मुझे बेस्ट CM अशोक गहलोत के साथ काम करने का मौका मिला.उन्होंने कहा कि गहलोत के साथ काम करना उनके लिए केवल राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण अनुभव भी रहा.

नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

गहलोत सच्चे कांग्रेसी, हमेशा पार्टी का भला चाहते हैं : रंधावा ने पूर्व मुख्यमंत्री को सच्चा कांग्रेसी बताते हुए कहा कि अशोक गहलोत हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने और पार्टी के हित में काम करने की सोच रखते हैं. उन्होंने कहा कि वे सच्चे कांग्रेसी हैं और हमेशा कांग्रेस का भला चाहते हैं. ऐसे शख्स के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही.

चुनावी तैयारियों के बीच गहलोत की तारीफ के सियासी मायने : राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है. ऐसे समय में प्रदेश प्रभारी रंधावा का गहलोत की खुलकर तारीफ करना राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. रंधावा के बयान से यह संदेश भी गया कि राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और संगठन में उनकी भूमिका को पार्टी नेतृत्व महत्वपूर्ण मानता है.

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विधायक दल की बैठक में गहलोत की तारीफ ने प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के बीच भी राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है. रंधावा की इस तारीफ ने राजस्थान कांग्रेस की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है, खासकर ऐसे वक्त में जब पार्टी आगामी चुनावों के लिए संगठन को एकजुट कर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.

जूली का भाजपा पर पलटवार, बोले- कांग्रेस की फिक्र छोड़ो, अपने वादों का हिसाब दो : राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में भाजपा सरकार को जनहित मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए मंगलवार रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक कांस्टीट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा भी मौजूद रहे. इस दौरान वरिष्ठ विधायकों ने सरकार को बिजली, पानी, सड़क और कई अन्य मुद्दों पर घेरने का सुझाव दिया.

विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विधायकों की पूरे समय उपस्थित रहने और हर मुद्दे पर मुखर होकर प्रश्न काल, शून्य काल और अन्य कार्यवाही में मंत्रियों को घेरने का भी टास्क दिया गया. वहीं, बैठक के पश्चात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जनता के सवालों से बचने और विधानसभा की कार्यवाही को जल्द समेटने की तैयारी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को विपक्ष की कथित गुटबाजी दिखाई देती है, लेकिन प्रदेश की जनता की समस्याएं नजर नहीं आतीं.

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जूली ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है. पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और आलाकमान के निर्देश पर मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की चिंता करने से पहले भाजपा को अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए.

जनता के बीच जाने की हालत नहीं, इसलिए कांग्रेस की गुटबाजी याद आ रही : नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि वो जनता के बीच जाकर अपने काम का हिसाब नहीं दे पा रही, इसी वजह से कांग्रेस की कथित गुटबाजी जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है. जूली ने कहा कि भाजपा के नेता वही बातें दोहरा रहे हैं जो पहले केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कही गई थीं.

उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर टिप्पणी करने से पहले भाजपा अपने भीतर के मतभेदों का जवाब दे. जूली ने भाजपा के भीतर कथित मतभेदों का उदाहरण देते हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के एसीबी कार्यालय जाने और जांच को लेकर सवाल उठाने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार का मंत्री ही जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करता है तो सरकार को बताना चाहिए कि इसे क्या माना जाए. जूली ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की कथित गुटबाजी दिखाई देती है, लेकिन जनता के गड्ढे, बेरोजगारी, स्कूलों की बदहाली और कानून-व्यवस्था की समस्याएं दिखाई नहीं देती.

दो दिन में क्यों भागना चाहती है सरकार : उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा की कार्यवाही को महज दो दिन में समेटना चाहती है. विधानसभा वह जगह है जहां प्रदेश की जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचती है. यदि विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि सरकार को सत्र की अवधि बढ़ाकर विपक्ष के सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि उसकी अपनी लंबित घोषणाएं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा की गई कई बजट घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरीं.

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10 साल की भर्ती परीक्षाओं की जांच कराओ : पेपर लीक को लेकर भी जूली ने सरकार को घेरा. उन्होंने पिछले 10 वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच कराने की मांग की. जूली ने सीकर के नीट पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और बाद में मामला सीबीआई तक पहुंचा. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामलों में प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. इन आरोपों पर सरकार की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है.

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CONGRESS CM IN RAJASTHAN
RANDHAWA PRAISED ASHOK GEHLOT
अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेता
BHAJANLAL GOVERNMENT
GEHLOT AS BEST CM

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