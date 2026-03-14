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गोगामेड़ी हत्याकांड: आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो 29 मार्च को सीएम आवास घेरेंगे करणी सेना कार्यकर्ता

अलवर‌: राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला देवी ने आरोप लगाया है कि सर्व समाज को दो साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि गोगामेड़ी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं महापड़ाव किया जाएगा. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द कठोर कार्रवाई की मांग की. ऐसा नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की धमकी दी.

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला देवी ने शनिवार को यहां मीडिया के सामने गोगामेड़ी हत्याकांड में राज्य सरकार की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि गोगामेडी हत्याकांड को लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी है. इससे परिवार और गोगामेड़ी के समर्थकों में भारी आक्रोश है. उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो 29 मार्च को करणी सेना कार्यकर्ता जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.