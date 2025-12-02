ETV Bharat / state

सुखदेव नगर थाना प्रभारी और मुंशी सस्पेंड, युवक सुसाइड मामले में की गई कार्रवाई

युवक आत्महत्या मामले में सुखदेव नगर थाना प्रभारी और मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है.

sukhdev-nagar-police-station-in-charge-and-clerk-suspended-in-ranchi-youth-suicide-case
सुखदेव नगर थाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जिले के सुखदेव नगर थाना प्रभारी और थाना के मुंशी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. शादी से पहले एक युवक के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद थाना पर लगे आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है.

थाना प्रभारी और मुंशी को किया गया सस्पेंड

सुखदेव नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार को आईजी रांची के निर्देश पर एसएसपी रांची ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. वहीं, एसएसपी ने थाने के मुंशी परशुराम को भी निलंबित कर दिया है. रांची आईजी मनोज कौशिक ने थानेदार और मुंशी के सस्पेंड होने की पुष्टि की है.

मुंशी पर परिवार ने लगाया था रुपये लेने का आरोप

बता दें कि 29 नवंबर रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज रोड नंबर 5 में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई थी. दरअसल, नितेश पांडेय नामक युवक जो रेलवे में कार्यरत था उसकी शनिवार को ही शादी थी, लेकिन इससे पहले ही किशोरगंज से रोड नंबर 05 स्थित नितेश पांडेय ने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली.

नितेश के आत्महत्या को लेकर परिजनों ने सुखदेवनगर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया था. नितेश के भाई नीरज पांडेय ने बताया था कि 26 नवंबर को उसका तिलक था, इसी बीच प्रियंका नाम की एक लड़की ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर केस कर दिया. थाना से बिना किसी जांच के नितेश को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उसे छोड़ने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों को मैनेज करने के नाम पर दस लाख रुपये भी वसूले गए.

भाई नीरज पांडेय ने बताया कि थाने के मुंशी परशुराम कभी एक लाख तो कभी दो लाख की मांग करता था. कभी सिटी एसपी, तो कभी कोतवाली डीएसपी के नाम पर पैसे की मांग की जाती थी. थाने से छोड़ने के बावजूद आरोप लगाने वाली लड़की उसे बहुत परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया.

डीजीपी ने भी लिया था संज्ञान

रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे द्वारा आत्महत्या करने के मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गंभीर रुख अपनाया था. सोमवार को डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मामले की जांच के लिए रांची आईजी मनोज कौशिक को जिम्मेदारी दी थी. साथ ही आरोपित पुलिसकर्मियो को तत्काल लाइन हाजिर करने का भी आदेश भी जारी किया था. पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया था की मीडिया में आई खबर बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे के द्वारा आत्महत्या को लेकर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक झारखंड ने संज्ञान लेते हुए रांची के प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये थे.

ये भी पढ़ें: रांची में दूल्हे की आत्महत्या पर डीजीपी गंभीर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश, मांगी गई रिपोर्ट

बारात निकलने से पहले युवक ने की आत्महत्या, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

होमगार्ड में रिश्वतखोरी व अवैध वसूली मामला, संजय सिंह सहित चार को किया निलंबित

TAGGED:

सुखदेवनगर थाना
रांची में थाना प्रभारी सस्पेंड
SHO SUSPEND IN RANCHI
RANCHI POLICE
RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.