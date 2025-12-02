ETV Bharat / state

सुखदेव नगर थाना प्रभारी और मुंशी सस्पेंड, युवक सुसाइड मामले में की गई कार्रवाई

रांची: जिले के सुखदेव नगर थाना प्रभारी और थाना के मुंशी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. शादी से पहले एक युवक के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद थाना पर लगे आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है.

थाना प्रभारी और मुंशी को किया गया सस्पेंड

सुखदेव नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार को आईजी रांची के निर्देश पर एसएसपी रांची ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. वहीं, एसएसपी ने थाने के मुंशी परशुराम को भी निलंबित कर दिया है. रांची आईजी मनोज कौशिक ने थानेदार और मुंशी के सस्पेंड होने की पुष्टि की है.

मुंशी पर परिवार ने लगाया था रुपये लेने का आरोप

बता दें कि 29 नवंबर रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज रोड नंबर 5 में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई थी. दरअसल, नितेश पांडेय नामक युवक जो रेलवे में कार्यरत था उसकी शनिवार को ही शादी थी, लेकिन इससे पहले ही किशोरगंज से रोड नंबर 05 स्थित नितेश पांडेय ने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली.

नितेश के आत्महत्या को लेकर परिजनों ने सुखदेवनगर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया था. नितेश के भाई नीरज पांडेय ने बताया था कि 26 नवंबर को उसका तिलक था, इसी बीच प्रियंका नाम की एक लड़की ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर केस कर दिया. थाना से बिना किसी जांच के नितेश को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उसे छोड़ने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों को मैनेज करने के नाम पर दस लाख रुपये भी वसूले गए.