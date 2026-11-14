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छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत का जशपुर दौरा, SIR और वोट चोरी को लेकर गांव में लगाएंगे चौपाल

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत का जशपुर दौरा ( Etv Bharat )

जशपुरनगर : कांग्रेस के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी एवं झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुखदेव राम भगत 16 नवंबर को एक दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचेंगे. उनके इस दौरे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. खास बात यह है कि उनके स्वागत और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेस नेता भी जशपुर पहुंचेंगे.





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